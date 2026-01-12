"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

Hoy le quiero hablar a Almada. Thiago, es tu momento para venir a Boca y ganar la Séptima. Tiene que romper el chanchito Riquelme, poner lo que haya que poner, sean 10, 20 o los palos que sean y hacer que dejes de pensar en Palmeiras o cualquier otro destino. Tu destino tiene que ser Boca, Thiaguito.

Ya jugaste en Brasil, olvidate ahora. En Botafogo ganaste una Libertadores y te fuiste para Europa, como querías. Es momento de volver a Argentina, a tu casa, para ponerte la camiseta de Boca y representar a Fuerte Apache como Carlitos. Riquelme puede convertir a Almada en el nuevo Carlos Tevez.

Olvidate de los reales, de los euros también. Podés venir a Argentina y ganar la Libertadores con Boca, lo que te volvería ídolo popular del Xeneize. Venís, sos titular, la gente te amaría al instante, te ganás un lugar en el Mundial y tu figura se vuelve un clamor popular en Brandsen 805.

Dale, Thiago, venite a Boca. Que Román rompa el chanchito, ponga lo que haya que poner y arriesgate en venir a Boca. Te aseguro que a los meses te convertís en ídolo. Dejá de lado el ostracismo del Cholo Simeone y cruzá el charco para sumarte a la Ribera. Animate.