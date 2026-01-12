Es tendencia:
Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores

Hay que pagar lo que pida Atlético de Madrid y las partes se tienen que animar para que se dé el pase del año. Si sucede, Boca tendrá un motivo realista para soñar con la Séptima.

Por Toti Pasman

Hoy le quiero hablar a Almada. Thiago, es tu momento para venir a Boca y ganar la Séptima. Tiene que romper el chanchito Riquelme, poner lo que haya que poner, sean 10, 20 o los palos que sean y hacer que dejes de pensar en Palmeiras o cualquier otro destino. Tu destino tiene que ser Boca, Thiaguito.

Ya jugaste en Brasil, olvidate ahora. En Botafogo ganaste una Libertadores y te fuiste para Europa, como querías. Es momento de volver a Argentina, a tu casa, para ponerte la camiseta de Boca y representar a Fuerte Apache como Carlitos. Riquelme puede convertir a Almada en el nuevo Carlos Tevez.

Olvidate de los reales, de los euros también. Podés venir a Argentina y ganar la Libertadores con Boca, lo que te volvería ídolo popular del Xeneize. Venís, sos titular, la gente te amaría al instante, te ganás un lugar en el Mundial y tu figura se vuelve un clamor popular en Brandsen 805.

Dale, Thiago, venite a Boca. Que Román rompa el chanchito, ponga lo que haya que poner y arriesgate en venir a Boca. Te aseguro que a los meses te convertís en ídolo. Dejá de lado el ostracismo del Cholo Simeone y cruzá el charco para sumarte a la Ribera. Animate.

