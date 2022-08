Ya no es terreno sagrado. Ya no es tierra imbatible. Ahí, en Christchurch Los Pumas se hicieron grandes una vez más. Enormes. Ante los All Blacks, en su casa, y por la tercera fecha del Rugby Championship, el equipo de Michael Cheika lo dio vuelta, logró ganar por primera vez en Nueva Zelanda luego de 34 enfrentamientos y escribió una nueva página en su historia. Si bien le habían ganado en noviembre dle 2020, es la primera vez que ocurre en su hogar.

No hubo haka que pudiera contrarrestar el juego total de los argentinos. Como ocurrió hace apenas unos días en la victoria, también épica, ante los Wallabies, Emiliano Boffelli apareció en todo su esplendor, esta vez con su patada, que fue clave. Fue quien puso adelante al equipo con un penal, aunque rápidamente llegó la réplica local.

La clave una vez más estuvo en la fuerza defensiva, una trabajo táctico encomiable y una intensidad que ya es bandera, durante los 80 minutos, necesaria para no dejar que los neozelandeces avancen. Un plan de juego ideado por Michael Cheika que en el poco tiempo que lleva como head coach comenzó a darle una identidad y mejorando en algunos puntos fundamentales.

La primera etapa tuvo un final ajustado, sin embargo en el inicio de la segunda Los Pumas lograron un try que les dio confianza y fue el punto bisagra: los rivales apenas pudieron anotar tres puntos en el complemento. Es cierto que en la previa estaba claro que los All Blacks no llegaban en su mejor versión (cinco derrotas en los últimos siete test matches), pero eso no le quita méritos a los argentinos, que en Boffelli tuvieron 20 de los 25 puntos que marcaron.

Pero también cabe destacar el partido espectacular de Marcos Kremer, con 26 tackes, Julián Montoya a la hora de recuperar. Junto con Boffelli fueron lo mejor de un equipo con rendimientos sobresalientes.

Luego de tres fechas, los Pumas se mantienen en lo más alto de la tabla del Rugby Championship, igualados en puntos con Australia (ambos tienen 9) pero mejor diferencia. Más allá de la posición actual, Los Pumas escribieron una vez más una página dorada e inolvidable en su rica historia.