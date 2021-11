Sebastián Domínguez decidió ponerle punto y aparte a su carrera televisiva para regresar al terreno que más le gusta: los campos de juego. Tras unos cuantos años en ESPN, donde integró varios programas y comentó una enorme cantidad de partidos, el exfutbolista anunció que será ayudante de campo de Hernan Crespo.

El anuncio lo hizo apenas empezó ESPN F90 (ciclo que conduce Sebastián Vignolo) y lo hizo con la emoción a flor de piel. Domínguez se sumará al equipo de Crespo, quien actualmente se encuentra sin club y está en la órbita de varios, entre ellos San Lorenzo y River si es que se va Marcelo Gallardo.

"Me ofreció Hernán trabajar con él y dije que sí. No es algo que pase habitualmente. Tenía que ser algo que me cierre desde lo deportivo y desde lo humano para irme de acá. También por lo que significa Crespo para el deporte, por lo que ha sido como DT y jugador, tiene un estili y un mensaje que a mí me gusta. Estar en la TV es algo que se dio, no me preparé para esto, y siento que acá aprendí mucho", admitió el exjugador de Vélez.

"Este es un laburo que demanda mucho tiempo. Ha sido un viaje lindo y me ha dado visibilidad. Siempre dije lo que pienso, soy así. Me ha traído problemas y cosas buenas. Por ser así la gente pudo ver cómo soy y quería agradecer al canal", expresó Domínguez, que también reconoció a sus compañeros al aire. ¡Suerte, Seba!