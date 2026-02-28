Silbidos y cánticos: la bronca de los hinchas de Boca con los jugadores tras el empate con Gimnasia de Mendoza

En La Bombonera, por la octava fecha del Grupo A del Torneo Apertura, con goles de Luciano Paredes y Miguel Merentiel, Boca empató 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza, por lo que de esta manera acumuló su tercera igualdad consecutiva y el cuarto encuentro sin ganar en el certamen.

Una vez finalizado el encuentro, los hinchas presentes en el estadio del Xeneize mostraron su disgusto con el resultado. Tal es así que tras el pitazo del árbitro Pablo Dóvalo, comenzaron a silbar con fuerza a los futbolistas del elenco comandado por Claudio Úbeda.

Además, por unos segundos también le dedicaron una fuerte canción a los futbolistas, que era entonada en los malos momentos de la institución. “A ver, a ver los jugadores si nos pueden oír, con la camiseta de Boca es matar o morir”, dice la misma.

Luego de esto siguieron los silbidos para con el plantel, ya que se encuentra fuera de los ocho primeros de su zona y acumula una racha de cuatro partidos sin ganar, con la particularidad de que tres de estos fueron en condición de local en La Bombonera.

Por otro lado, durante el encuentro también fueron reprobados los jugadores. Luego del 1 a 0 parcial de Paredes a favor del elenco visitante, los hinchas comenzaron a cantar “Movete, Xeneize, movete”, para mostrar la inconformidad con el rendimiento del equipo, que sobre el final del primer tiempo llegó al empate.

Este enojo también se vio en los cambios, ya que en la primera ventana, en la que Úbeda realizó tres modificaciones, tanto el chileno Williams Alarcón, como el delantero Lucas Janson, se retiraron bajo una fuerte silbatina por el pobre rendimiento que mostraron.

Paredes habló sobre los silbidos de los hinchas

El mediocampista que ingresó en el segundo tiempo habló con la transmisión de TNT Sports, y allí fue consultado por los silbidos que recibieron los jugadores por parte de los hinchas. “Si, obvio, obvio. Somos los primeros en saber que los resultados no son los que queremos”, comentó, entendiendo la situación de los mismos.

