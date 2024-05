En más de una ocasión, los hinchas del fútbol argentino se han preguntado de qué cuadro son los periodistas televisivos. Si bien hay varios de ellos que salieron del clóset y aseguraron tener un amor propio, era una incógnita la simpatía de Morena Beltrán.

Siempre se rumoreó que la panelista de ESPN tenía un fanatismo por Boca, pero nunca lo confirmó. Hasta el martes 7 de mayo, en donde sobre el final de F90, el programa que conduce Sebastián Vignolo, mostró un termo que utiliza para cebar el mate y tenía diferentes stickers. Así como había perros, una imagen de Lucas Blondel, su actual pareja, y también diversos personajes de Disney y Pixar, también había uno de los escudos que el Xeneize utilizó en su larga historia.

Con las siglas del Club Atlético Boca Juniors, las cuatro estrellas de la calcomanía reflejó el equipo del cual es hincha Beltrán, y por una cuestión lógica provocó una enorme revolución entre los espectadores, quienes quedaron atónitos por el descuido que tuvo la cronista. Incluso, sus compañeros notaron la situación, y no pudieron contener la risa al aire.

El termo para el mate de Morena Beltrán.

El pasado de Morena Beltrán antes de ser periodista

Durante su adolescencia, Morena Beltrán estuvo muy ligada a Boca. Más allá de su fanatismo, formó parte de Las Boquitas, el grupo de porristas que aparecían en el campo de juego en la previa a la salida del equipo a La Bombonera: “Te gustaba Boca. Eras fan, pero no eras hiper fan de Boca. Yo creo que a los 13, 14 años fue cuando ya empezaste”, aseguró su hermana Lola durante una transmisión en vivo en Twitch, que se volvió viral. Cabe destacar que en aquel entonces el usuario de Twitter era @morenabeltran12, haciendo alusión al número con el que se conoce a la parcialidad boquense.

La charla entre Morena Beltrán y Lucas Blondel en la noche previa a la rotura de ligamentos

Además de resaltar el buen ánimo del jugador pese al mal momento, Morena Beltrán contó un detalle de la historia que nadie conocía: la conversación que tuvieron la noche anterior. “Habíamos tenido una charla por WhatsApp en la que hablamos de cómo estaba fluyendo todo. La energía, lo bien que estábamos...”, arrancó con su relato.

“Salvo cuando me tocó trabajar, nunca lo había ido a ver a Lu. Este partido lo ameritaba y fui a la cancha con dos de mis primos y Ricky, su representante. Ni bien lo vi, dije: ‘La rodilla’. Son movimientos que pasan solos, la caída no fue muy ortodoxa y aparte se quedó. Lo primero que pensé fue en la charla que habíamos tenido la noche anterior. No era compatible con el momento“, concluyó Morena, que ya se había despachado con un posteo emotivo en las redes para su novio.