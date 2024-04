Cada vez falta menos para el comienzo de Roland Garros y, la inmensa mayoría de los tenistas, se están preparando en la gira previa. Muchos de ellos actualmente se encuentran en Madrid, disputando al Masters 1000 de la capital española. Luego se vendrá el de Roma y en la semana previa del grand slam parisino habrá acción en Ginebra y Lyon.

Este jueves se realizó la presentación de Roland Garros 2024 y la voz cantante la tuvo Amelie Mauresmo, la ex tenista francesa que alcanzó el número 1 del mundo de la WTA en 2004. En la conferencia de prensa, Mauresmo ratificó que la sesión nocturna continuará de la misma manera que en las últimas ediciones: es decir que será a partir de las 20.30 y habrá un solo partido. Pero más allá de eso, hubo anuncios de cambios que se vendrán a partir de esta edición.

El cambio más importante es que a partir de este año la segunda cancha en importancia de Roland Garros -la mítica Suzanne-Lenglen- también tendrá techo retráctil, el cual tardará unos 15 minutos en cerrarse, en caso que comience a llover. Cabe destacar que la cancha principal -la Philippe Chatrier- lo tiene hace años.

Otro de los cambios es el dinero a repartir. Este año serán 8 millones de euros más que en 2023 y las modificaciones serán principalmente en las fases previas y en las tres primeras rondas. El total de dinero que dará Roland Garros en este 2024 es de más de 53 millones de dólares. El certamen se desarrollará entre el 20 de mayo y el 9 de junio.

Por otro lado, habrá dos cambios más respecto a la anterior edición: uno está vinculado al mobiliario, es decir, los bancos de los tenistas y también de los jueces. Además, las entradas para Roland Garros en 2024 serán digitales.

Mauresmo presentó los cambios que habrá en Roland Garros 2024. (Foto: @RolandGarros).

Rafa Nadal puso en duda su participación en Roland Garros

Si bien hace tiempo Rafael Nadal es más noticia por su físico que por su tenis, el oriundo de Manacor sueña con hacer un buen papel en Roland Garros, certamen que ganó en catorce oportunidades, aunque sabe que solamente irá si está en condiciones de dar lo mejor: “No le veo el sentido ir a Roland Garros si no estoy en plenitud, así que haré lo posible para darme las oportunidades de que suceda. Si no sucede, máxima satisfacción personal y agradecimiento por haberlo intentado. No se acaba el mundo con Roland Garros aunque haya sido el torneo más importante de mi carrera, no quiere decir que si no juego Roland Garros se acabe todo allí”.

Rafael Nadal, leyenda de Roland Garros. (Foto: @RoladGarros).

¿Qué dijo Mauresmo sobre Rafa Nadal?

“Cruzamos los dedos, especialmente por él. Él sabe que aquí está en casa. Lo seguiremos y apoyaremos en todo lo que quiera hacer”, afirmó este jueves la ex tenista francesa y directora del grand slam parisino.