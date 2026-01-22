Fue mimado de Mayweather, lo compararon con Mike Tyson y ahora le sacaron su título mundial por estar prófugo de la Justicia

Desde su estreno profesional en 2013, tras una laureada carrera amateur, Gervonta Davis tuvo un ascenso meteórico en la escena del boxeo impulsado por una seguidilla de ocho nocauts consecutivos que lo volvieron cotizado por las grandes cadenas y terminó convirtiéndolo en la gran apuesta de Floyd Mayweather como promotor.

Oriundo de Baltimore, el mimado de Money recibió en apodo de Tank por su gran poder de demolición, que aunque por aquel entonces se desarrollaba como superpluma le valió incluso comparaciones con Mike Tyson, por instinto de destrucción y para la facilidad por ganarse la aprobación de los fanáticos arriba de un ring.

Fue campeón mundial de peso superpluma por la FIB y la AMB, también en el peso ligero y superligero. Llegó a integrar el top 10 de los ranking libra por libra de los portales más prestigiosos e hizo poder el polvo a otras estrellas de la escena como José Pedraza, Yuriorkis Gamboa, Leo Santa Cruz, Mario Barrios, Ryan García y Rolando Romero.

Antes de enfrentar a Romero, en 2022, se distanció de Floyd Mayweather y poco a poco los escándalos extradeportivos comenzaron a rellenar más páginas con su nombre que las hazañas deportivas.

La situación judicial de Gervonta Davis llevó a que se suspendiera un combate ante Jake Paul programado para el pasado noviembre.

En febrero de 2020, cuando asistía a un partido benéfico de baloncesto en la Universidad de Miami con la madre de su hija, agredió públicamente a su pareja. Un vídeo lo mostró agarrándola del cuello, levantándola de su asiento y sacándola de la vista pública. Dos días después, se entregó a la policía.

En julio del año pasado, fue arrestado en Miami Beach por un cargo de agresión que se derivó de una denuncia de una expareja referida a una disputa doméstica. El arresto se produjo casi un mes después que agrediera a la madre de dos de sus tres hijos el Día del Padre frente a su casa en Doral.

En octubre, la exnovia del púgil, Courtney Rossel, acusó a Davis de agresión, privación ilegal de la libertad, secuestro y de infligir intencionalmente angustia emocional. Y ahora, días después que la policía emitiera una orden de detención por esos delitos, se encuentra con paradero desconocido, prófugo de la Justicia.

La AMB le retiró el título de campeón

Pese a llevar años de serios problemas judiciales que lo llevaron a quedar detenidos más de una vez, Gervonta Davis se las ingenió para mantenerse invicto y como monarca del título mundial de peso ligero de la AMB, aunque como campeón en receso. Sin embargo, el organismo decidió quitarle ahora ese privilegio, para evitar que la categoría quede paralizada y también para desligarse de la complicada situación procesal del boxeador.

