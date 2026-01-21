La dura confesión de Noel Barrionuevo, ex jugadora de Las Leonas: “No quería vivir”

Noel Barrionuevo fue una de las tantas integrantes de Las Leonas que marcaron un antes y un después en la historia del deporte albiceleste. Totalmente crucial, ganó un sinfín de medallas y representó a la Selección Argentina durante 15 años ininterrumpidos. Sin embargo, acaba de confesar lo difícil que fue su pasado y los trágicos hechos que debió sortear en el camino hasta ser una leyenda.

En una entrevista exclusiva con Infobae, la campeona del mundo dejó una frase que sorprendió a todo el ambiente. “Yo me lastimaba, no quería vivir“, confesó la ex defensora en primera instancia. “Tenía obsesión por la delgadez. Una vez me lastimé. Héctor, un psiquiatra que me salvó la vida“, agregó pocos segundos más tarde la principal arrastradora en córners cortos del combinado.

La cuestión comenzó a sus 15 años y parecía no tener fin el padecimiento de TCA (trastornos de la conducta alimentaria). “Era mirarme al espejo y verme horrible, fea, gorda“, reveló sobre su sufrimiento en aquellos tiempos antes del éxito. “Estaba días sin comer para que el espejo me devolviera una delgadez extrema“, contó durante el diálogo que brindó a corazón abierto.

Noel Barrionuevo, durante su estadía en Las Leonas. (Getty Images)

En referencia a cómo era ser jugadora de Las Leonas, además de representar al país, sobre su sobrepeso Barrionuevo recordó: “Me pesaban cada 15 días, era horrible”. No conforme con deber atravesar esa situación periódicamente, la habitual figura de la Selección Argentina añadió: “La nutricionista decía el peso en voz alta. Todas sabíamos el peso y las medidas de todas“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “El deseo era estar extremadamente flaca. Fue un desastre. No tenía fuerza“, afirmó. Inmediatamente después, la oriunda de Vicente López dio más detalles y aportó: “Disimulaba todo con una sonrisa para poder jugar. Por dentro decía, ‘me estoy muriendo de hambre, la estoy pasando muy mal’“.

En un sentido similar, continuó: “Tres años de comer, no comer, comer demasiado. Bulimia no purgativa, atracones de mucha ingesta de comida y no vomitaba. Después restricción total“. No solo en su etapa de juveniles, sino ya siendo figura en el combinado argentino. “Estaba en Las Leonas. Mis padres se dan cuenta y acuden a pedir ayuda a un centro de rehabilitación“, sostuvo.

Los títulos de Noel Barrionuevo en Las Leonas

La surgida de Club Ciudad de Buenos Aires, donde jugó prácticamente toda su carrera, hasta que pasó a Newman y abandonó el deporte profesionalmente. Después de estar 15 años en Las Leonas, se retiró el 17 de noviembre de 2021 pero su legado se mantiene más vigente que nunca, debido a las múltiples consagraciones que logró con la Selección Argentina. Leyenda absoluta.

Juegos Olímpicos : medalla de plata (Londres 2012), plata (Tokio 2021) y bronce (Pekín 2008).

: medalla de (Londres 2012), (Tokio 2021) y (Pekín 2008). Campeonato Mundial : medalla de oro (2010) y bronce (2014).

: medalla de (2010) y (2014). Champions Trophy : 6 medallas de oro (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015) y 2 de plata (2006, 2011).

: 6 medallas de (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015) y 2 de (2006, 2011). Juegos Panamericanos : 2 medallas de oro (2006, 2019) y 2 de plata (2011, 2015).

: 2 medallas de (2006, 2019) y 2 de (2011, 2015). Copa Panamericana: 2 medallas de oro (2009, 2013).

