Polémica en el hockey: la jugadora que renunció a Las Leonas para representar a la Selección de Alemania

El hockey está inmerso en una nueva polémica. Ahora con Lucina von der Heyde como protagonista, luego de que haya decidido renunciar a Las Leonas e integrar la Selección de Alemania de manera definitiva. Esta sorpresiva e inesperada resolución, que ella misma ya argumentó tener sus razones, significó un fuerte cimbronazo en el deporte nacional y también internacional.

La oriunda de Posadas dejó perplejo al entrenador Fernando Ferrana y a sus propias compañeras del combinado albiceleste, que quedaron boquiabiertas ante la noticia que se hizo pública en las últimas horas. De esta manera, la deportista de 29 años y que ya sabe lo que es conquistar títulos con Argentina, empezará a vestir la camiseta del seleccionado europeo a partir de marzo.

Lo cierto es que Lucina von der Heyde decidió jugar para Alemania y dejar de ser parte de Las Leonas. A modo de justificación por su drástica elección de cara al futuro inmediato, la misionera argumentó que la falta de convocatorias y su residencia en Europa fueron las dos claves principales. Cabe recordar que defiende los colores de Mannheimer HC, de la nación germana.

Lucina von der Heyde, durante su estadía en Las Leonas. (Getty Images)

Así las cosas, la formada en River comenzará a representar a Las Diedanas a nivel internacional. “¡Bienvenida Lucina! De acuerdo con la aprobación de la FIH, Lucina von der Heyde es elegible para jugar con la camiseta de DANAS a partir de marzo de 2026″, sostiene la presentación en redes sociales. Así, se da un nuevo episodio gemelo al de Gonzalo Peillat, esa vez en la rama masculina.

Cabe recordar que, si bien en el último tiempo no era convocada, von der Heyder fue campeona con Las Leonas. Conquistó: el Champions Trophy 2016, la Copa Panamericana 2017 y el Mundial Junior 2016. Además, fue elegida la mejor jugadora joven del Mundial 2018, fue capitana de Las Leoncitas y participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro disputado en 2016.

Lucina von der Heyder rompió el silencio

Tras hacer oficial su decisión, se manifestó públicamente a través de las redes sociales. “Ha sido una decisión difícil que ha requerido mucha consideración, pero estoy muy agradecida de la oportunidad que se me ha dado. Desde el primer día, me recibieron muy calurosamente y me hicieron sentir bien, lo cual era muy importante para mí”, expresó en primera instancia Lucina.

Inmediatamente después, amplió su discurso al respecto de esta cuestión. “Tenía ganas de volver a jugar a este nivel y estoy deseando que lleguen los desafíos que tenemos por delante. (Fernando Ferrana) Decide por ahí sacarme de la lista sabiendo que estaba jugando en Europa y él tomando la decisión por mí y no dándome el tiempo que me había dicho”, añadió después.

