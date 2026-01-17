Es tendencia:
Cuti Romero al rescate de Tottenham con un cabezazo fulminante ante West Ham United por la Premier League

El defensor de la Selección Argentina se impuso a todos en el área y empató el partido para los Spurs.

Por Germán Celsan

Golazo de cabeza del Cuti Romero para el 1-1 de Tottenham
El presente del Tottenham Hotspur no es el mejor; el conjunto londinense no encuentra el rumbo bajo la tutela de Thomas Frank, y suma cada vez más jugadores a la enfermería con las recientes lesiones de Richarlison y Kudus. No obstante, tiene a Cuti Romero, su capitán y emblema, para dar la cara.

Este sábado Tottenham recibía a West Ham, en un duelo entre equipos necesitados y de la parte baja de la tabla, y los Hammers se pusieron rápidamente en ventaja. Los Spurs no encontraban juego asociado en ofensiva y el empate parecía imposible de conseguir, hasta que apareció Cuti Romero con un cabezazo letal.

El argentino entró por el segundo palo para conectar un centro de Pedro Porro y dirigir la pelota directo al fondo de la red, dejando inmóvil al arquero Areola, que jamás podía llegar a esa pelota.

El gol del Cuti Romero para Tottenham

Un empate sigue siendo un resultado insuficiente para los Spurs, que no ganan desde el 28 de diciembre, cuando vencieron al Crystal Palace 2-1 por la Premier League. Igualar ante West Ham implicaría que Tottenham apenas habría ganado 1 de sus últimos 8 partidos con Thomas Frank en el banquillo y la situación es cada vez más crítica.

Minuto a minuto de Tottenham vs. West Ham

