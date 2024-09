El Bichito realizó un posteo en sus redes sociales que sigue avivando el fuego en el United luego de que el entrenador lo deje afuera del XI inicial por un like a un posteo de Cristiano Ronaldo contra él.

En el retorno de la fecha FIFA, Manchester United obtuvo una sólida victoria por 3 a 0 ante Southampton en condición de visitante y comenzó a escalar posiciones en la Premier League. Pese al triunfo, no todas fueron buenas noticias para el conjunto rojo, ya que se destapó una polémica que rodea nuevamente a su entrenador, Erik ten Hag. Esta vez, relacionada con Alejandro Garnacho.

En concreto, el DT neerlandés optó por mandar al argentino al banco de suplentes ante S’oton debido a que se filtró que entresemana Garnacho había estado activo en redes sociales y le había dado un ‘me gusta’ a un posteo con las declaraciones de Cristiano Ronaldo en contra de Ten Hag. El enterarse de esto, el entrenador lo habría mandado al banco de suplentes a modo de decisión, aunque desde el club afirmaron no fue más que una cuestión técnico/táctica del ex Ajax.

Lo cierto es que Ten Hag envió a la cancha a Garnacho sobre el final del partido contra Southampton y anotó el tercer gol que selló la goleada. Allí, el argentino realizó una celebración en honor a Cristiano Ronaldo, sentándose sobre los carteles publicitarios, avivando aún mas la llama de la polémica en el Manchester United. En sus redes sociales, redobló la apuesta, y posteó una publicación con un sugestivo mensaje.

Además de subir imágenes de su celebración, Garnacho le sumó a su posteo en Instagram un emoji de una persona con las manos hacia arriba, en símbolo de incredulidad. Las fotos, en cuestión de horas, ya alcanzaron el millón de likes, siendo una publicación totalmente viral en las redes, que no hacen más que seguir encendiendo la polémica en el United entre Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo -desde afuera del club-, los hinchas red devils y ahora también Alejandro Garnacho.

Lo que se le viene a Manchester United

Manchester United volverá a la acción el martes 17 de septiembre a las 16 (hora de Argentina) cuando enfrente a Barnsley por la Carabao Cup. El sábado 21, visitará a Crystal Palace por la Premier League. Luego, se pondrá el chip de la UEFA Europa League para ser local ante Twente, el miércoles 25 a las 16.

¿Qué había dicho Cristiano sobre ten Hag?

Recientemente, Cristiano Ronaldo había sido crítico de Erik ten Hag, quien muchas veces lo relegó durante el último paso del portugués por Manchester United y a quien acusó de no tener conocimiento de la grandeza del club y no escuchar a aquellos que sí la han aprendido.

“Si escuchara a Ruud van Nistelrooy (exjugador y su actual asistente), tal vez podría ayudarlo. Él conoce el club y el club debe escuchar a los chicos que estuvieron allí. Río (Ferdinand), Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson… No se puede reconstruir un club sin conocimiento”, había planteado desde su propio canal de Youtube, en diálogo con Rio Ferdinand.

“Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, agregó el portugués refiriéndose directamente al DT.

Alejandro Garnacho dio desde sus redes sociales un “like” a la reproducción de esas declaraciones de Cristiano Ronaldo que hizo en X el periodista Fabrizio Romano, lo que en Inglaterra aseguran que no cayó bien a Erik ten Hag.

La respuesta de ten Hag a Cristiano

Como era de esperarse, Erik ten Hag no pudo esquivar en la primera rueda de prensa posterior a las declaraciones del crack portugués que le hicieran consultas al respecto y fue contundente en su respuesta “Cristiano Ronaldo está en Arabia Saudita, muy lejos de Manchester”, sentenció.