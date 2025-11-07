De más está decir lo importante que es Emiliano Martínez dentro del plantel de Aston Villa. No solo por su magnífico nivel dentro del campo de juego, donde se convirtió en uno de los mejores arqueros de la Premier League y fue premiado como el mejor del mundo, sino también por su personalidad. Sin embargo, ante esa situación, acaba de haber un drástico cambio inesperado.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 no hizo más que consolidarse en el conjunto de Birmingham y se metió en el corazón de los hinchas. Además, el entrenador lo había nombrado como sub-capitán del equipo por su rol como líder dentro del vestuario y mejor aún actuación sobre el césped en los compromisos de alto voltaje del fútbol inglés y europeo.

Lo cierto es que Unai Emery decidió sacarle la sub-capitanía a Dibu Martínez. Claro que el capitán indiscutido es John McGinn, pero cuando el escocés no estaba dentro del campo de juego era el argentino el que portaba la cinta en el brazo. Sin embargo, esta nueva resolución está vinculada directamente con lo ocurrido en el último mercado de pases y ya nada es como antes.

Emiliano Martínez, arquero argentino de Aston Villa. (Getty Images)

Este jueves, en la victoria por 2-0 ante Maccabi Tel Aviv por la UEFA Europa League, Ezri Konsa fue el capitán de Aston Villa ante la ausencia de McGinn, a pesar que Dibu sí estaba en cancha. Esta particularidad llamó la atención de todos en el ambiente y es por eso que el entrenador fue consultado en la conferencia de prensa protocolar al término del partido y no titubeó.

“Normalmente, tenemos otro capitán, Emi Martínez, como segundo capitán. Pero ahora, después de hablar con él, prefiero retirarle ese rol. Konsa es el siguiente“, expresó en primera instancia el director técnico español. Y hasta puso otros dos futbolistas por delante del albiceleste. “Tyrone Mings, junto con Ollie Watkins también. Normalmente lo gestionamos así”, añadió el experimentado.

Esta medida que tomó Emery con Martínez se debe al último mercado de pases. En la última fecha de la temporada anterior, Dibu se retiró del campo de juego entre lágrimas y con señas de despido hacia los hinchas. Luego, durante el verano inglés hizo lo posible para ser transferido a Manchester United pero las negociaciones no avanzaron positivamente y se quedó, pero tuvo consecuencias.

Esta noticia llegó prácticamente al mismo tiempo que otro revés: la no convocatoria a la Selección Argentina. Es que para el amistoso internacional frente a Angola del próximo viernes 14 de noviembre, Lionel Scaloni optó por no incluirlo dentro de la nómina. Debido a que es un solo duelo y quiere probar a los otros arqueros, resolvió darle descanso al campeón del mundo.

