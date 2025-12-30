El error de Dibu Martínez en el partido entre Arsenal y Aston Villa por la cima de la Premier League

En la última jornada de partidos de 2025 en la Premier League, Arsenal y Aston Villa se vieron las caras este martes en el Emirates Stadium en el marco de la Fecha 19 del certamen inglés. Como si fuera poco, la cima del torneo estaba en juego en este partido.

Es que los Gunners llegaban con una ventaja de apenas tres puntos sobre los de Unai Emery, que precisaban la victoria para alcanzarlos. Sin embargo, el duelo fue cuesta arriba para los Villanos y Dibu Martínez lo sufrió en carne propia bajo los tres palos del combinado visitante.

Incluso, el primer tanto de Arsenal tuvo participación directa del arquero de la Selección Argentina. A los 3 minutos del complemento, el marplatense quiso rechazar con los puños un córner desde la derecha, pero quedó encerrado, no pudo capturar la pelota y perdió ante Gabriel Magalhaes, que gritó el primero de la noche.

Tweet placeholder

Pero el tanto del brasileño fue solo el principio de una goleada para Arsenal. Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús extendieron la ventaja para los Gunners en el resto de la segunda mitad para asegurarles ser únicos punteros de cara al 2026.

Así está la tabla de la Premier League

Publicidad

Publicidad

ver también El golazo de Enzo Fernández en Chelsea vs. Bournemouth por la Premier League

En síntesis