Arsenal goleó a Aston Villa y se aseguró la cima de la Premier League

En el marco de la fecha 19 de la Premier League, en el Emirates Stadium, Arsenal recibe a Aston Villa en un partido trascendental por la punta del campeonato, ya que se enfrentan el primero y el tercero. El encuentro comienza a las 17.15 horas de Argentina y podrá verse a través de Disney+.

19:12hs 90+8' ¡Final del partido! Arsenal goleó 4 a 1 a Aston Villa y es el único puntero de la Premier League.

19:08hs 90´3' ¡Gol de Aston Villa! Malen armó una gran jugada por izquierda, remató al palo y en el rebote Watkins la empujó para el descuento de su equipo.

19:06hs 90+1' Milagro en el área de Arsenal Watkins remató al palo y en el rebote Raya le tapó el tiro a McGinn. Tweet placeholder

19:04hs 90' 8 más Se adicionaron 8 minutos.

18:57hs 82' Últimos cambios en Arsenal Noni Madueke y Ben White entraron por Saka y Timber.

18:56hs 81' Agota variantes Aston Villa Jamaldeen Jimoh y George Hemmings ingresaron por Tielemans y Rogers.

18:52hs 77' ¡Golazo de Arsenal! En la primera que tocó, Gabriel Jesús remató a colocar y venció la estirada del Dibu Martínez para aumentar la goleada. Tweet placeholder

18:50hs 75' Dos cambios más en Arsenal Myles Lewis-Skelly y Gabriel Jesús ingresaron por Gyökeres y Magalhaes.

18:48hs 74' Primer cambio en Arsenal Christian Norgaard ingresó por Merino.

18:46hs 71' ¡Gol de Arsenal! Finalmente, tras una revisión de VAR, se determinó que no hubo offside y golean los Gunners. Tweet placeholder

18:43hs 68' Anulado el gol a Arsenal Trossard convirtió de media distancia, pero el tanto fue anulado por offside de Saka.

18:39hs 65' Dibu salvó a Aston Villa Odegaard remató al segundo palo y el arquero se arrojó para enviar el balón al córner.

18:37hs 62' Odegaard tuvo el tercero El noruego remató dentro del área, por arriba del travesaño.

18:35hs 61' Dos cambios en Aston Villa Donyell Malen y Andrés García ingresaron por Sancho y Buendía.

18:34hs 60' Se lo perdió Timber Tras una serie de rebotes, el defensor remató por arriba del travesaño.

18:26hs 51' ¡Gol de Arsenal! Odegaard filtró un gran pase para Zubimedi, que de primera definió ante la salida del Dibu para aumentar la ventaja. Tweet placeholder

18:21hs 47' ¡Gol de Arsenal! Magalhaes le ganó arriba a Dibu Martínez y de cabeza abrió el marcador para el local. Tweet placeholder

18:19hs Primer cambio en Aston Villa John McGinn ingresó por el lesionado Onana.

18:17hs Vuelven los equipos a la cancha Arsenal y Aston Villa vuelven para iniciar el segundo tiempo.

18:03hs 45+3' ¡Final de primer tiempo! Al cabo de la primera mitad, Arsenal y Aston Villa igualan 0 a 0.

18:02hs 45+1' Amonestado Watkins El futbolista de Aston Villa es el primer amonestado del partido.

18:00hs 45' Cruce salvador de Magalhaes Watkins se dispuso a definir con el arco a su merced tras un gran pase de Sancho, pero el brasileño se arrojó al piso y le negó el tanto.

17:50hs 35' Cerca Arsenal del primero Trossard asistió a Gyokeres, que anticipó de cabeza y la pelota rosó el travesaño.

17:48hs 32' Aston Villa emparejó el partido Los villanos salieron a apretar en la mitad de la cancha y no sufren las embestidas del rival.

17:41hs 26' Onana encendió las alarmas El futbolista de Aston Villa sufrió un inconveniente físico, por lo que lo atendieron los médicos y John McGinn comenzó a entrar en calor.

17:33hs 17' Avisó Watkins Buendía comandó una contra y el delantero remató a colocar, pero desviado.

17:28hs 12' Se lo perdió Watkins Luego de una recuperación en campo rival, el delantero quedó cara a cara con Raya y definió desviado.

17:21hs 6' Se salvó Aston Villa Luego de una buena jugada colectiva por izquierda, Gyokeres recibió un centro pinchado y cabeceó apenas por arriba del travesaño.

17:15hs 0' ¡Comenzó el partido! Ya se juegan los primeros 45 minutos en Londres.

17:10hs Salieron los equipos a la cancha Encabezados por sus capitanes, Arsenal y Aston Villa salieron al campo de juego.

17:00hs Manchester City, atento a este partido El elenco Ciudadano, que está segundo con 40 puntos, espera por un resultado que le favorezca, ya que en caso de vencer a Sunderland el próximo jueves, podría quedar puntero.

16:50hs Los jugadores entran en calor En el campo de juego del Emirates Stadium, tanto los futbolistas de Arsenal como de Aston Villa están terminando la entrada en calor, para luego regresar a los vestuarios.

16:40hs Así está la tabla de posiciones de la Premier League # Equipo Pts Pj G E P GF GC Dif Racha 1 Arsenal 42 18 13 3 2 33 11 +22 G P G G G 2 Manchester City 40 18 13 1 4 43 17 +26 G G G G G 3 Aston Villa 39 18 12 3 3 29 19 +10 G G G G G 4 Liverpool 32 18 10 2 6 30 26 +4 E E G G G 5 Chelsea 29 18 8 5 5 30 19 +11 P E G E P 6 Manchester United 29 18 8 5 5 32 28 +4 E G E P G

16:25hs La formación de Aston Villa La visita sale a la cancha con: Emiliano Martínez; Lamare Bogarde, Victor Lindelof, Ezri Konsa, Lucas Digne; Youri Tielemans, Amadou Onana; Morgan Rogers, Emiliano Buendía, Jadón Sancho; Ollie Watkins.

16:15hs La formación de Arsenal El equipo local sale a la cancha con: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard; Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.

