En el marco de la fecha 19 de la Premier League, en el Emirates Stadium, Arsenal recibe a Aston Villa en un partido trascendental por la punta del campeonato, ya que se enfrentan el primero y el tercero. El encuentro comienza a las 17.15 horas de Argentina y podrá verse a través de Disney+.
Arsenal goleó a Aston Villa y se aseguró la cima de la Premier League
90+8' ¡Final del partido!
Arsenal goleó 4 a 1 a Aston Villa y es el único puntero de la Premier League.
90´3' ¡Gol de Aston Villa!
Malen armó una gran jugada por izquierda, remató al palo y en el rebote Watkins la empujó para el descuento de su equipo.
90+1' Milagro en el área de Arsenal
Watkins remató al palo y en el rebote Raya le tapó el tiro a McGinn.
90' 8 más
Se adicionaron 8 minutos.
82' Últimos cambios en Arsenal
Noni Madueke y Ben White entraron por Saka y Timber.
81' Agota variantes Aston Villa
Jamaldeen Jimoh y George Hemmings ingresaron por Tielemans y Rogers.
77' ¡Golazo de Arsenal!
En la primera que tocó, Gabriel Jesús remató a colocar y venció la estirada del Dibu Martínez para aumentar la goleada.
75' Dos cambios más en Arsenal
74' Primer cambio en Arsenal
Christian Norgaard ingresó por Merino.
71' ¡Gol de Arsenal!
Finalmente, tras una revisión de VAR, se determinó que no hubo offside y golean los Gunners.
68' Anulado el gol a Arsenal
Trossard convirtió de media distancia, pero el tanto fue anulado por offside de Saka.
65' Dibu salvó a Aston Villa
Odegaard remató al segundo palo y el arquero se arrojó para enviar el balón al córner.
62' Odegaard tuvo el tercero
El noruego remató dentro del área, por arriba del travesaño.
61' Dos cambios en Aston Villa
Donyell Malen y Andrés García ingresaron por Sancho y Buendía.
60' Se lo perdió Timber
Tras una serie de rebotes, el defensor remató por arriba del travesaño.
51' ¡Gol de Arsenal!
Odegaard filtró un gran pase para Zubimedi, que de primera definió ante la salida del Dibu para aumentar la ventaja.
47' ¡Gol de Arsenal!
Magalhaes le ganó arriba a Dibu Martínez y de cabeza abrió el marcador para el local.
Primer cambio en Aston Villa
John McGinn ingresó por el lesionado Onana.
Vuelven los equipos a la cancha
Arsenal y Aston Villa vuelven para iniciar el segundo tiempo.
45+3' ¡Final de primer tiempo!
Al cabo de la primera mitad, Arsenal y Aston Villa igualan 0 a 0.
45+1' Amonestado Watkins
El futbolista de Aston Villa es el primer amonestado del partido.
45' Cruce salvador de Magalhaes
Watkins se dispuso a definir con el arco a su merced tras un gran pase de Sancho, pero el brasileño se arrojó al piso y le negó el tanto.
35' Cerca Arsenal del primero
Trossard asistió a Gyokeres, que anticipó de cabeza y la pelota rosó el travesaño.
32' Aston Villa emparejó el partido
Los villanos salieron a apretar en la mitad de la cancha y no sufren las embestidas del rival.
26' Onana encendió las alarmas
El futbolista de Aston Villa sufrió un inconveniente físico, por lo que lo atendieron los médicos y John McGinn comenzó a entrar en calor.
17' Avisó Watkins
Buendía comandó una contra y el delantero remató a colocar, pero desviado.
12' Se lo perdió Watkins
Luego de una recuperación en campo rival, el delantero quedó cara a cara con Raya y definió desviado.
6' Se salvó Aston Villa
Luego de una buena jugada colectiva por izquierda, Gyokeres recibió un centro pinchado y cabeceó apenas por arriba del travesaño.
0' ¡Comenzó el partido!
Ya se juegan los primeros 45 minutos en Londres.
Salieron los equipos a la cancha
Encabezados por sus capitanes, Arsenal y Aston Villa salieron al campo de juego.
Manchester City, atento a este partido
El elenco Ciudadano, que está segundo con 40 puntos, espera por un resultado que le favorezca, ya que en caso de vencer a Sunderland el próximo jueves, podría quedar puntero.
Los jugadores entran en calor
En el campo de juego del Emirates Stadium, tanto los futbolistas de Arsenal como de Aston Villa están terminando la entrada en calor, para luego regresar a los vestuarios.
Así está la tabla de posiciones de la Premier League
|#
|Equipo
|Pts
|Pj
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif
|Racha
|1
|Arsenal
|42
|18
|13
|3
|2
|33
|11
|+22
|GPGGG
|2
|Manchester City
|40
|18
|13
|1
|4
|43
|17
|+26
|GGGGG
|3
|Aston Villa
|39
|18
|12
|3
|3
|29
|19
|+10
|GGGGG
|4
|Liverpool
|32
|18
|10
|2
|6
|30
|26
|+4
|EEGGG
|5
|Chelsea
|29
|18
|8
|5
|5
|30
|19
|+11
|PEGEP
|6
|Manchester United
|29
|18
|8
|5
|5
|32
|28
|+4
|EGEPG
La formación de Aston Villa
La visita sale a la cancha con: Emiliano Martínez; Lamare Bogarde, Victor Lindelof, Ezri Konsa, Lucas Digne; Youri Tielemans, Amadou Onana; Morgan Rogers, Emiliano Buendía, Jadón Sancho; Ollie Watkins.
La formación de Arsenal
El equipo local sale a la cancha con: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard; Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.
Palabra autorizada