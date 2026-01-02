La reacción de Enzo Fernández ante el inesperado despido de Maresca en Chelsea: “Nunca olvidaré”

Enzo Maresca fue el primer entrenador en ser echado en 2026; Chelsea hizo oficial la destitución del italiano el 1 de enero, en un movimiento que, si bien llevaba algunos días en tema, sorprendió a propios y extraños. El italiano lideró a los Blues a ser campeones del mundo y de la Conference League hace menos de seis meses, y hoy ya no está al frente del equipo.

Ante esta situación, los referentes del plantel en la era de Enzo Maresca se pronunciaron en redes sociales, y quien lo hizo con mayor énfasis fue Enzo Fernández. El volante argentino fue el futbolista más influyente del equipo durante el 2025, y terminó el año calendario como el jugador del Chelsea con más goles y asistencias.

El argentino dejó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram con el cual se despidió de Enzo Maresca: “Míster, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa. Aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y a tu cuerpo técnico: Willy, Dani, Robi, Marcos y Mickey”, expresó el argentino.

La historia de Enzo Fernández, despidiendo a Enzo Maresca. (IG/enzojfernandez)

“Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino. Un abrazo”, cerró Enzo Fernández, haciendo referencia al Mundial de Clubes y a la Conference League, los dos títulos que ganó el Chelsea en la era Enzo Maresca.

Otros referentes del plantel, como Reece James y Robert Sánchez también se pronunciaron en redes sociales con mensajes de respaldo y despedida para Maresca y todo su cuerpo técnico.

Publicidad

Publicidad

La realidad del Chelsea

En su comunicado oficial, Chelsea explicó que el despido de Enzo Maresca tiene como objetivo reencauzar la temporada, en la que el club sigue vivo en todas las competiciones, pero donde no es el candidato en ninguna.

Los Blues marchan en quinto puesto de la Premier League, decimoterceros en la Champions League, están en semifinales de la Carabao Cup y aún no han comenzado su travesía en la FA Cup.

En síntesis

El Chelsea destituyó a Enzo Maresca como entrenador el 1 de enero de 2026 .

como entrenador el . Maresca ganó el Mundial de Clubes y la Conference League en sus últimos seis meses.

y la en sus últimos seis meses. Enzo Fernández fue el jugador con más goles y asistencias del club en 2025.

Publicidad