Enzo Fernández superó a Cole Palmer y Moisés Caicedo al ser el mejor jugador de Chelsea del año: el dato que lo comprueba

Chelsea tuvo un 2025 bastante particular, ya que no estuvo en la pelea por la Premier League en la temporada pasada, ni lo está en la actual. Sin embargo, en el medio se consagró campeón de la Conference League, y ni más ni menos que del Mundial de Clubes 2025, el primero con 32 equipos y que realmente se sintió como el campeonato más importante a nivel clubes.

Cole Palmer fue elegido el mejor jugador del Chelsea campeón del mundo, y Moisés Caicedo es destacado como el hombre clave dentro del equipo. Sin embargo, la estadísticas del 2025 muestran otra cosa, y señalan a Enzo Fernández como el verdadero MVP del Chelsea en el año calendario.

Enzo Fernández fue el mejor jugador del Chelsea campeón del mundo en 2025. (Getty)

A pesar de jugar como mediocampista ofensivo, Enzo Fernández fue el futbolista con mayor cantidad de goles, de asistencias y de contribuciones de goles del Chelsea en todo el 2025. El volante argentino registró 12 goles y 11 asistencias para 23 contribuciones de gol en el año calendario. Una estadística que comprueba su rol como el futbolista más influyente del plantel, ya que nadie más estuvo cerca de sus números.

A efectos comparativos, Cole Palmer cerró el 2025 con 10 goles y 7 asistencias para Chelsea, y fue el otro futbolista del plantel que alcanzó el doble dígito en alguna estadística a lo largo del año. Aunque cabe destacar que estuvo dos meses fuera por una lesión en su ingle.

Enzo Fernández fue el MVP del Chelsea en 2025, incuestionable desde la estadística. (Getty)

Publicidad

Publicidad

En cualquier caso, la estadística es clara: sin Enzo Fernández, Chelsea no hubiera sido campeón de la Conference League ni del Mundial de Clubes, y que ningún otro jugador de los Blues haya sido capaz de convertir más goles que él o repartir más asistencias en el 2025 son datos más que convincentes para respaldar esa afirmación.

En síntesis