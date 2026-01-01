Los fanáticos de Chelsea abrieron el año nuevo con la noticia que se venía rumoreando en las últimas horas: Enzo Maresca ha dejado de ser el entrenador de los Blues, con efecto inmediato. Así lo anunció la propia institución con un comunicado oficial compartido en su página este jueves 1 de enero de 2026.

“Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han separado sus caminos”, inicia el comunicado. “Con objetivos claves aún por disputarse en cuatro competiciones, incluyendo la clasificación a la próxima Champions League, Enzo [Maresca] y el club creen que un cambio le dará al equipo la mejor chance de reencausar la temporada“, explicaron para expresar los motivos de esta decisión.

Con Enzo Maresca al mando, el Chelsea logró consagrarse seis meses atrás como campeón de la UEFA Conference League, y posteriormente como campeón del mundo, siendo el primer campeón del Mundial de Clubes de 32 equipos. Sin embargo, en sus últimas siete presentaciones por Premier League, el Chelsea apenas ganó un partido.

Enzo Maresca lideró al Chelsea a ganar el Mundial de Clubes hace menos de medio año. (Getty)

Chelsea actualmente marcha quinto en la Premier, puesto que lo clasificaría a la Europa League, con la posibilidad de caer al sexto puesto en caso de una victoria del Sunderland. Los Blues están a quince puntos del líder Arsenal y a diez de la marca del Manchester City, segundo.

Quién será el nuevo entrenador de Chelsea tras la salida de Enzo Maresca

De acuerdo a lo informado por Fabrizio Romano, “Chelsea anunciará a su nuevo entrenador muy pronto. El club ya está trabajando en ello y no se tomarán semanas para la decisión”, a la vez que señaló a Liam Rosenior como uno de los principales candidatos.

Publicidad

Publicidad

Rosenior es el entrenador del Estrasburgo, otro equipo dentro del Blue Co., el cual marcha séptimo en Ligue 1, con una racha de cuatro partidos sin triunfos y tres derrotas consecutivas. Previo a ello, se encontraba en la pelea por los primeros puestos del fútbol francés.

Liam Rosenior, uno de los principales apuntados a ser el nuevo entrenador de Chelsea. (Getty)

El Daily Mail y varios medios británicos añaden al ex entrenador de Brighton, Roberto De Zerbi, con actualidad en el Olympique Marsella, como otro de los candidatos. Así como a Andoni Iraola, quien es el entrenador del Bournemouth de la Premier League.

Publicidad

Publicidad

En síntesis