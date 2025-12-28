Manchester United solo necesitó una palabra para definir a Lisandro Martínez tras ser figura ante Newcastle

El Manchester United ya le sacó todas las dudas a la Selección Argentina respecto a Lisandro Martínez, de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que si bien siempre rindió con la camiseta albiceleste, la rotura de ligamentos que sufrió en febrero generó interrogantes a raíz de cómo sería su nivel en su regreso a las canchas.

Y la realidad es que desde su retorno el pasado 30 de noviembre frente al Crystal Palace (curiosamente el mismo rival con el que padeció la lesión a principio de año) que Licha no para de elevar su protagonismo en el equipo de Ruben Amorim. De hecho, fue clave en la victoria 1 a 0 de su equipo este viernes 26 de diciembre vs. Newcastle (gol de Patrick Dorgu).

Tanto es así que las cuentas oficiales de redes sociales del Manchester United le dedicaron una publicación especial a Lisandro Martínez. ”Líder”, describió el posteo sobre una imagen en la que se lo ve al campeón del mundo en Qatar 2022 levantando sus puños de frente a una de las gradas en donde se encontraban los hinchas de The Reds Devils.

Esta reacción de la institución inglesa con el ex Newell’s, Defensa y Justicia y Ajax, está atada a una declaración del entrenador portugués Amorim, quien subrayó el rol del jugador argentino en el Manchester United, en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Newcastle: ”Es un líder. Es un ejemplo en cada entrenamiento. Se merece ser el capitán”.

Tweet placeholder

Manchester United buscará cerrar el 2025 en puestos de Champions League

Manchester United tiene un objetivo central en esta temporada que es alcanzar uno de los cupos de competencias internacionales del curso 2026/2027, puesto que en la presente solo tiene compromisos en el plano local. Y aunque su calendario está mucho más descongestionado que el de sus principales rivales, le está costando llegar a su meta.

Publicidad

Publicidad

Aun así, podría terminar el 2025 ubicado en los puestos que otorgarán plazas para alguno de los torneos organizados por la UEFA. De momento, luego del 1 a 0 al Newcastle, se coloca sexto con 29 puntos. Y si derrota al Wolves este martes 30 de diciembre en el Old Trafford podría saltar al cuarto puesto de la clasificación de la Premier League, ingresando de esta manera en la zona de la Liga de Campeones de Europa.

ver también En Inglaterra destacan la labor del Dibu Martínez en la victoria del Aston Villa sobre Chelsea

ver también Criticó duramente a Maradona y ahora posa con el diploma de la escuela de DT que lleva su nombre

En síntesis

Lisandro Martínez fue calificado como Líder por Manchester United tras vencer al Newcastle.

Manchester United derrotó 1 a 0 al Newcastle este viernes 26 de diciembre.

El defensor regresó a las canchas el 30 de noviembre tras una rotura de ligamentos.