Dirigió más de 700 partidos y se rindió ante el delantero sensación de la Premier League: “Meterá 20 goles y será titular en el Mundial”

En la temporada 2024/25, un futbolista dio el paso adelante y se transformó indiscutiblemente en una de las máximas figuras de la Premier League. Ese fue Alexander Isak, quien terminó siendo transferido al Liverpool por más de 140 millones de euros, en la transferencia más costosa en la historia de la liga inglesa. El Newcastle usó 70 de esos millones para comprar a un nuevo delantero, y parece haber sido un acierto rotundo.

El elegido fue Nick Woltemade, delantero alemán de apenas 23 años, pero con imponente porte físico gracias a su 1,98m. Surgido de Werder Bremen, Woltemade disputó la pasada temporada con el Stuttgart, donde destacó con 17 goles entre Bundesliga y Copa de Alemania, lo cual lo llevó a la Selección de Alemania y, eventualmente, a ser la elección del Newcastle.

Woltemade ya lleva 6 partidos y 1 gol con la Selección de Alemania. (Getty)

Hoy ya suma 6 goles en 11 partidos con el club inglés, empezó a ser mirado más detenidamente en Inglaterra, y un histórico entrenador se animó a presagiar que tendrá una temporada de ensueño: “Creo que terminará la temporada con 20 goles, al menos, y será titular en Alemania en el Mundial“, aseguró.

El dueño de estas palabras es Alan Pardew, entrenador británico de 64 años que tiene más de 700 partidos dirigidos en el fútbol inglés, y más de 300 de ellos en la Premier League, con pasos por West Ham, Southampton, Crystal Palace, West Bromwich y el propio Newcastle, en el que estuvo entre 2010 y 2015 y donde es referente histórico.

Con más de cinco años como DT del club, Alan Pardew es una voz autorizada del Newcastle. (Getty)

Alan Pardew se la jugó con Woltemade

“Me encanta, y en Newcastle lo quieren. Se ha ganado a la afición, se acostumbró bien y ya empezó a convertir goles. Eso le da una confianza inmediata“, afirmó Pardew en talkSPORT, luego de la actuación del alemán, que convirtió uno de los dos goles del Newcastle en el triunfo 2-0 ante Tottenham por Carabao Cup.

“Dos semanas atrás, creo que fue, pateó un penal y lo clavó en el ángulo. Eso muestra la confianza que tiene“, continuó el entrenador británico, de último paso por el Aris Salonika de Grecia. “Newcastle es muy bueno con la pelota parada y los centros y él será el objetivo de la mayoría de ellos”, señaló.

Woltemade lleva 6 goles en 11 partidos en Newcastle y se ve cada vez más cómodo. (Getty)

“Tendrá muchas oportunidades de convertir goles, y creo que los convertirá. Creo que terminará la temporada con 20 goles, al menos y que será titular en Alemania en el Mundial. Así de buena será su temporada en Newcastle“, sentenció Pardew, anticipando lo que serán los próximos meses, donde las urracas por delante tienen partidos de Premier League, Carabao Cup, FA Cup y también de Champions League.

