El ganador del Balón de Oro 2022 no estará en el Mundial tras confirmarse la lesión que lo dejaba marginado para toda la Copa. Y en la Selección Argentina, al margen de lo futbolístico, están atentos a ello por una llamativa razón.

No solo lo futbolístico: el motivo por el que Argentina está atenta a la salida de Benzema de Qatar 2022

Está claro que lo mejor que tiene un Mundial es la enorme presencia de figuras y cracks en un solo lugar y una sola competencia, pero para Qatar 2022 lamentablemente habrá varias de ellas que no estarán debido a lesiones. Y sin dudas, la más sensible de todas llegó el pasado sábado, cuando la Selección Francesa de Fútbol confirmó la baja de Karim Benzema por un problema en el cuádriceps derecho.

El delantero del Real Madrid llegaba a la Copa del Mundo con esa dolencia y en los entrenamientos en Qatar con el seleccionado se intensificaron, por lo que se resolvió su salida de la nómina campeona del mundo hace escasas horas, sumándose así a las duras bajas que ya tenía en su plantel Didier Deschamps como Mike Maignan, Presnel Kimpembé, Paul Pogba, N'golo Kanté y Cristopher Nkunku.

Tras esta confirmación oficial de la ausencia mundialista de Karim Benzema, el Mundial sin siquiera empezar ya se quedaba sin el último ganador del Balón de Oro, algo que no sucedía desde hace varios Mundiales. En este sentido, se da una de las tantas coincidencias que aparecen en la relación entre Qatar 2022 y las ediciones de 1978 y 1986 en donde Argentina se consagró campeona del mundo.

Es que en concreto, desde la Copa disputada en suelo argentino en 1978 que no había ausencia de un ganador del trofeo individual al mejor jugador de la temporada. En dicha edición, quien se quedó con el Balón de Oro fue el inglés Kevin Keegan, y al Mundial jugado en Argentina en ese año, Inglaterra no clasificó y por ende Keegan no lo disputó.

Luego, de la edición de 1982 en adelante, siempre estuvo la presencia del BdO en las Copas del Mundo. Incluso en la de 1986, donde el ganador fue el búlgaro Ihor Belanov y disputó 4 partidos de dicho Mundial con 4 goles en total allí. En Qatar 2022 no no estará Benzema, por lo que para el que crea en coincidencias, aquí aparece una sobre la chicharra. ¡Creer o reventar!

