En cuanto a los jugadores ausentes respecto del anterior encuentro, Alejandro "Papu" Gómez no dirá presente desde el inicio en el partido que Argentina tendrá ante México por el Mundial de Qatar 2022.

¿Por qué no juega el Papu Gómez en Argentina vs. México por el Mundial Qatar 2022?

Ante la proximación de uno de los juegos trascendentales del certamen, Argentina quiere seguir con chances de clasificación en el Mundial de Qatar 2022 cuando se enfrente a México HOY, sábado 26 de noviembre, en la segunda jornada del Grupo C. Atención con lo que será el equipo argentino con novedades en la formación.

Lionel Scaloni sabe que su equipo no actuó de la mejor manera contra Arabia Saudita y ahora las obligaciones aumentaron considerablemente. Es por ese motivo que tras finalizar el invicto de 36 partidos al caer 2-1 con los árabes, el director técnico meterá mano y realizará variantes para ver si cambia la historia. Recordemos que de perder, los "Albicelestes" quedarán eliminados.

Entre las muchas modificaciones que se plantea realizar, Alejandro "Papu" Gómez es quien va a estar integrando el banco de los suplentes tras su titularidad en la primera cita del campeonato. Es por ese motivo que vamos a repasar por qué no va a poder jugar desde el inicio el actual hombre del Sevilla, quien recordemos que llegó a estar en duda para continuar en la lista de convocados, junto a otros compañeros, por las exigencias físicas padecidas en el arduo calendario europeo de clubes.

¿Por qué no juega Alejandro Papu Gómez en Argentina vs. México?

No hay una razón mediante una posible lesión, es una cuestión táctica decidida por el entrenador que Alejandro "Papu" Gómez no disputará el partido ante México como titular. El ex hombre del Catania se sentará en el banco de suplentes para dejarle su lugar a Alexis Mac Allister, recordando que tanto uno como otro intentan suplir de la mejor manera la baja de Gionvanni Lo Celso.

Cabe resaltar que la formación que saldría al campo por parte de Lionel Scaloni tendría los siguientes 11 nombres: Emiliano Martínez; Nahuel Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Ángel Di María.

