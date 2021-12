River, al igual que todos los clubes del fútbol argentino, ya dejó atrás lo jugado en 2021, pero a diferencia del resto, los de Gallardo lo hacen con tres títulos bajo el brazo. Así y todo el armado del equipo para la próxima temporada es toda una incógnita por la posible salida de Julián Álvarez, aunque también con buenas noticias como el inminente arribo de Juanfer Quintero.

Lo busca el Bayern Munich: la inesperada confesión de Julián Álvarez

En medio de su descanso en México, una particular historia nació en una de las playas de la ciudad y está haciendo ruido en el viejo continente. El medio alemán Express reveló que la cantante teutona Marita Köllner se cruzó con Julián mientras se encontraba vacacionando y rápidamente lo reconoció, para luego pedirle una foto que posteriormente publicó en sus redes sociales. "Con los chicos de River Plate y Julian Álvarez", posteó la artista germana en su cuenta oficial de Instagram. En medio de ese encuentro, el delantero le confesó que tiene una oferta del Bayern Munich.

El posteo de Juanfer Quintero que ¿confirma su regreso a River?: "Llegó el regalo"

Cuando la operación de su retorno parecía estancarse porque Shenzhen se ponía duro en las negociaciones, el volante colombiano subió una foto a Instagram en la que parece anunciar su retorno a Nuñez. "24 de diciembre. Llegó el regalo que todos queríamos. @tanoriep #Nosvemospronto", escribió.

Tenía todo para triunfar en River y ahora lo enfrentará en la Copa Argentina

El cruce entre los Millonarios y Deportivo Laferrere por los 32avos del certamen nacional tendrá un condimento especial ya que uno de los referentes del Villero fue una gran promesa que no explotó en Nuñez. Se trata de Gustavo Fernández, más conocido como la Tortuga.

David Martínez: "Es River o River"

El central zurdo tiene 23 años y su pase es de River y Defensa y Justicia en partes iguales. Además, ya hubo sondeos de Palmeiras, Real Betis y otros equipos del fútbol europeo, pero según Renato Corsi, su repre, nadie lo convence como el Millonario de Gallardo. "Me llamaron de un club del exterior, pero David me esquiva como Orteguita. Se quiere quedar en River sí o sí", exclamó.

Leo Díaz recordó con bronca el penal que le picó Cardona

El juvenil arquero de River que tuvo que debutar en el picante Superclásico vio como Cardona le picó la pelota en el duelo por penales, casi como aprovechando la juventud del guardameta. Meses después del episodio, lo recordó con ira: "Cuando Cardona me picó el penal te juro que quería tirarle la pelota en la cara. Pero como era un pendejo no hice nada. En el barrio lo hubiera hecho. ¿Era mi debut y me la viene a picar?"

Debe volver a River en enero y avisó: "Tengo que sumar minutos"

River tiene una interesante cantidad de pibes dando vueltas por equipos de la Liga Profesional y muchos de ellos tienen que pegar la vuelta en enero. Augusto Aguirre, defensor que jugó la última temporada en Godoy Cruz, palpitó su regreso con La Página Millonaria. "Si surge la chance de quedarme en River voy a estar chocho, pero soy consciente que tengo que sumar minutos para volver a River en algún momento y poder dar el 100%".