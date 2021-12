El último 16 de mayo, River y Boca se vieron las caras en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga. Lo que prometía ser un Superclásico apasionante en La Bombonera se terminó convirtiendo en una pesadilla para los de Núñez. El equipo que comanda Marcelo Gallardo arrojó 15 resultados positivos en COVID-19 durante los días previos al choque contra el Xeneize y el Muñeco tuvo que presentar una lista de convocados inédita, plagada de juveniles que estaban concentrando por primera vez con el plantel profesional.

Aquel domingo, el Millonario formó con Alan Leonardo Díaz; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Milton Casco, Leo Ponzio, Enzo Pérez; Jorge Carrascal, Julián Álvarez y Agustín Fontana. En el caso del arquero, el choque contra Boca le significó su debut absoluto en la Primera División y su rendimiento sorprendió a propios y a desconocidos. Díaz tapó pelotas clave para evitar que los de Miguel Ángel Russo abrieran el marcador, pero River no pudo sacar la diferencia en el marcador y el Super se tuvo que definir desde los penales.

La tanda que le dio el pase al club de La Ribera a las semifinales del certamen tuvo al arquero juvenil como uno de los grandes protagonistas. Edwin Cardona se hizo cargo del tercer remate de la serie luego de que Fabrizio Angileri malograra su disparo. El colombiano, lejos de asegurar el tanto, "pinchó" la pelota y Leo Díaz no se dejó engañar, bloqueando rápidamente la ejecución. Para la fortuna del cafetero, Boca eliminó a River y su definición terminó quedando en el olvido.

Meses después, el arquero que debutó en aquel Superclásico recordó la tanda de penales en diálogo con La Página Millonaria y demostró sentir enojo a pesar del paso del tiempo. "Cuando Cardona me picó el penal te juro que quería tirarle la pelota en la cara. Pero como era un pendejo no hice nada. En el barrio lo hubiera hecho. ¿Era mi debut y me la viene a picar?", señaló con bronca Díaz mientras visualizaba la acción del colombiano en su cabeza. ¿Se volverán a ver las caras en una cancha?