River se llevó puesto a Laferrere en Salta en lo que fue el debut en la Copa Argentina 2022 ganando por 5 a 0. En el post partido, quienes declararon fueron Gallardo y Julián Álvarez, y ambos se notaron disconformes con distintas situaciones dentro y fuera de la cancha.

En paralelo, mientras ya se empieza a pensar en un posible reemplazo para Álvarez cuando emigre al Manchester City, Radamel Falcao García tiró el guiño menos esperado para River.

La pregunta de un periodista que no le gustó ni un poquito a Gallardo

Después de remarcar aspectos positivos y negativos del estreno en la Copa Argentina en lo que fue la goleada 5 a 0 contra Laferrere, el entrenador frenó en seco a un corresponsal luego de que este definiera a la rotación como "River A" y "River B".

"No me gusta esa definición que le diste al equipo. River no es A ni B, ni C. River es un solo River", sentenció para dejar claro que él arma el equipo en base a quien esté mejor, pero que el equipo es uno solo.

Además, el Muñeco fue exigente para con Juanfer Quintero: "Está en un proceso de continuidad y de buscar su mejor estado de forma para que pueda involucrarse más en la circulación del juego, el funcionamiento del equipo. Hoy tuvo participación, pero un jugador de su jerarquía necesitamos que se ponga mejor".

Julián Álvarez se fue enojado de Salta: el motivo

La sensación del fútbol argentino remarcó que no fue el mejor de sus partidos pese a haber goleado y convertido un gol ante Laferrere en el debut por Copa Argentina: "Hoy tuve varias que no pude convertir, fueron claras. Seguiré trabajando para que en los próximos partidos entren. Me fui un poco enojado, pero bueno. Lo importante es que ganamos", exclamó.

La ilusionante foto de Falcao

Durante su gira por Europa, Matías Patanían (Vice de River) estuvo junto a Radamel Falcao Garcia en la ciudad de Madrid y le regaló una camiseta con su nombre y el prestigioso número 9 que hoy en día viste Julián Álvarez. Gustoso, el colombiano posó con la casaca como si fuese un nuevo refuerzo. Sin embargo, no parece ser factible su vuelta al Millonario, aunque nada es imposible...