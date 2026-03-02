Los hinchas de River apuntaron contra un titular en el empate ante Independiente Rivadavia: “Todo mal hace”

En la noche del lunes, Independiente Rivadavia y River igualaron 1-1 por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Con goles de Gonzalo Ríos y Gonzalo Montiel, la Lepra y el Millonario no pudieron pasar del empate y repartieron un punto por lado en un duelo clave para la tabla de posiciones. Sin embargo, a través de sus cuentas de X (ex Twitter) los simpatizantes no perdonaron a un titular.

Lo cierto es que, debido a su desempeño ante Independiente Rivadavia, los hinchas de River explotaron contra Marcos Acuña. Tras volver a tener rodaje después de su lesión que lo marginó de las canchas, los fanáticos del Millonario no le perdonaron su flojo partido. “Qué desastre, todo mal hace“, expresó uno de ellos a través de las redes sociales para manifestarse en contra de él.

Marcos Acuña, defensor de River. (Getty Images)

En una línea muy similar, otros comentarios destacados en X sostuvieron: “Espero que no lo lleven al Mundial“, “no puede jugar ni en la octava“, “debería apuntarle los centros a los de Independiente Rivadavia a ver si así le cae a uno de los nuestros”, “me hace extrañar a Viña”, “es todo lo que está mal en River“, “se olvidó cómo se pasa al ataque” y “nunca vi jugar tan mal al Huevo Acuña“.

La reacción de los hinchas de River contra Acuña

