Este martes, River Plate encontró un freno en su seguidilla de victorias. Es que, luego de consolidarse como el único puntero que tiene la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, el conjunto Millonario puso primera marcha en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y lo cierto es que la historia no terminó de la mejor manera.

Es que el equipo conducido por Martín Demichelis viajó hasta el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz donde tuvo que lidiar con The Strongest y también con la altura. Bajo esa órbita, el combinado boliviano se terminó imponiendo por 3-1, achicando el margen de error de River, que no tiene descanso y ya piensa en los próximos compromisos.

Se aproximan cambios

Después de la mencionada derrota frente a The Strongest por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, Martín Demichelis planifica variantes pensando en el cotejo del próximo domingo por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Por el cansancio pero también por algunos bajos rendimientos.

Así las cosas, la base de los posibles cambios comenzaría con tres potenciales retornos: saldrían Andrés Herrera, Emanuel Mammana y Agustín Palavecino e ingresarían Milton Casco, Leandro González Pirez y Nicolás De La Cruz. Claro está, siempre y cuando el uruguayo evolucione de forma favorable. De lo contrario, Esequiel Barco sería el elegido.

Un objetivo que se aleja

Pensando en la próxima ventana de transferencias, River cuenta con varios objetivos de suma jerarquía para reforzar su plantilla. Nombres propios como los de Nicolás Otamendi, Manuel Lanzini, Roberto Pereyra y Ramiro Funes Mori son algunos de los que le interesan al cuerpo técnico y también a la dirigencia. Pero uno de ellos se va alejandro.

Es que Ricardo Ferretti, director técnico de Cruz Azul, está muy conforme con las actuaciones de Funes Mori, quien, paralelamente, no vería con malos ojos renovar su contrato con el mencionado combinado mexicano. De esta manera, la vuelta del defensor central nacido en la provincia de Mendoza al club de Núñez se seguiría postergando.

El guiño de Copetti

No es ninguna novedad que Enzo Copetti es hincha fanático de River. Lo reconoció antes de llegar a Racing y también una vez que ya era jugador de la Academia. Pero ahora, mienetras milita en Charlotte Football Club, combinado de la Major League Soccer de Estados Unidos, el delantero de 27 años de edad volvió a dejarlo en claro.

"Me llamo Enzo por Francescoli, toda mi familia es de River. Me llamaron de Boca y les dije que no. Si vuelvo a Argentina, River sería mi primera opción. En Boca y en Independiente no jugaría por todo lo que he recibido. Si aparece Racing lo pensaría un poco más", exteriorizó el también exdelantero de Atlético de Rafaela en diálogo con 'Son Aviones'.