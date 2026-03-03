Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La última decisión de River con el plantel antes de la llegada de Eduardo Coudet

El Millonario ya regresó de Mendoza y espera por el Chacho, que viajará en las próximas horas.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
La última decisión de River con el plantel antes de la llegada de Eduardo Coudet
© RiverLa última decisión de River con el plantel antes de la llegada de Eduardo Coudet

El empate 1 a 1 ante Independiente Rivadavia fue lo último de River antes de la llegada de Eduardo Coudet. El entrenador viajará a Argentina en las próximas horas para hacerse cargo de lo que Marcelo Escudero definió como “un plantel golpeado”. En ese contexto, el interino tomó su última decisión previo al arribo del Chacho.

A la espera de que el nuevo estratega firme su contrato y asuma como DT, al plantel del Millonario le dieron el día libre tras aterrizar en Buenos Aires. De esta manera, todos se reencontrarán el miércoles para entrenarse en el River Camp pensando en Huracán.

El debut del Chacho sería el jueves 12 de marzo contra el Globo en condición de visitante. Cabe destacar que el domingo 8 se iba a jugar el partido entre River y Atlético Tucumán, pero el mismo será reprogramado por el paro que se hará este fin de semana.

Escudero: “Encontré un plantel golpeado”

“No cambié mucho del último partido (3-1 vs. Banfield), donde Marcelo puso a casi todos los que jugaron hoy. Solo puse a Acuña por Facundo González. Tuvimos pocos días para trabajar y trabajamos más que nada en lo anímico porque el equipo estaba caído”, explicó Escudero en conferencia de prensa.

Y profundizó sobre el impacto que generó la salida del Muñeco: “Los futbolistas saben que estas cosas pasan, a todos nos puso triste la salida de Gallardo, pero hay que revertir lo que pasa porque en un club como este es complicado si no salís rápido de las crisis”.

Así quedó compuesto el cuerpo técnico de Coudet

  • Entrenador: Eduardo Coudet
  • Ayudante de campo: Damián Musto
  • Ayudante de campo: Carlos Miguel Fernández
  • Preparador físico: Octavio Manera
  • Preparador físico: Guido Cretari
  • Entrenador de arqueros: Marcelo Barovero
Publicidad

DATOS CLAVE

  • El plantel de River recibió el día libre tras aterrizar en Buenos Aires hoy.
  • Los jugadores volverán a entrenarse el miércoles en el predio de River Camp.
  • Eduardo Coudet viajará a Argentina en las próximas horas para asumir la dirección técnica.
Daniel Vila: “Lo de Villa depende de River”

ver también

Daniel Vila: “Lo de Villa depende de River”

Fausto Vera y un crudo mensaje tras la salida de Gallardo de River: “No buscar culpables”

ver también

Fausto Vera y un crudo mensaje tras la salida de Gallardo de River: “No buscar culpables”

Joaquín Alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Si Cavani no tiene un gesto con el club, Boca debe tomar la decisión de rescindirle el contrato

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
La confesión de Escudero sobre la salida de Gallardo: "Los encontré golpeados"
River Plate

La confesión de Escudero sobre la salida de Gallardo: "Los encontré golpeados"

Federico Gattoni, de borrado a convocado en River: por qué Marcelo Escudero lo sumó a último momento
River Plate

Federico Gattoni, de borrado a convocado en River: por qué Marcelo Escudero lo sumó a último momento

Quién es el técnico de River hoy ante Unión de Santa Fe
River Plate

Quién es el técnico de River hoy ante Unión de Santa Fe

Oficial: River confirmó a Escudero como técnico ante Unión
River Plate

Oficial: River confirmó a Escudero como técnico ante Unión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo