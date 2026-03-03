La última decisión de River con el plantel antes de la llegada de Eduardo Coudet

El empate 1 a 1 ante Independiente Rivadavia fue lo último de River antes de la llegada de Eduardo Coudet. El entrenador viajará a Argentina en las próximas horas para hacerse cargo de lo que Marcelo Escudero definió como “un plantel golpeado”. En ese contexto, el interino tomó su última decisión previo al arribo del Chacho.

A la espera de que el nuevo estratega firme su contrato y asuma como DT, al plantel del Millonario le dieron el día libre tras aterrizar en Buenos Aires. De esta manera, todos se reencontrarán el miércoles para entrenarse en el River Camp pensando en Huracán.

El debut del Chacho sería el jueves 12 de marzo contra el Globo en condición de visitante. Cabe destacar que el domingo 8 se iba a jugar el partido entre River y Atlético Tucumán, pero el mismo será reprogramado por el paro que se hará este fin de semana.

Escudero: “Encontré un plantel golpeado”

“No cambié mucho del último partido (3-1 vs. Banfield), donde Marcelo puso a casi todos los que jugaron hoy. Solo puse a Acuña por Facundo González. Tuvimos pocos días para trabajar y trabajamos más que nada en lo anímico porque el equipo estaba caído”, explicó Escudero en conferencia de prensa.

Y profundizó sobre el impacto que generó la salida del Muñeco: “Los futbolistas saben que estas cosas pasan, a todos nos puso triste la salida de Gallardo, pero hay que revertir lo que pasa porque en un club como este es complicado si no salís rápido de las crisis”.

Así quedó compuesto el cuerpo técnico de Coudet

Entrenador: Eduardo Coudet

Ayudante de campo: Damián Musto

Ayudante de campo: Carlos Miguel Fernández

Preparador físico: Octavio Manera

Preparador físico: Guido Cretari

Entrenador de arqueros: Marcelo Barovero

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

El plantel de River recibió el día libre tras aterrizar en Buenos Aires hoy.

recibió el día libre tras aterrizar en Buenos Aires hoy. Los jugadores volverán a entrenarse el miércoles en el predio de River Camp.

en el predio de River Camp. Eduardo Coudet viajará a Argentina en las próximas horas para asumir la dirección técnica.

ver también Daniel Vila: “Lo de Villa depende de River”