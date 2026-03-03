Este martes 3 de marzo se enfrentan el Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou por la vuelta de la Semifinal de la Copa del Rey 2025/2026, luego de lo que fue la goleada 4 a 0 del equipo de Diego Simeone el pasado 12 de febrero en el Estadio Metropolitano.

Y como parte de la previa de un duelo en el que se presume que el Barça tendrá una actitud ultra ofensiva para intentar remontar el marcador, Enrique Cerezo, presidente de la institución colchonera, aprovechó para hablar con la prensa y aclarar cuáles son las intenciones con Julián Alvarez, quien justamente viene siendo relacionado hace rato con el club culé.

“Julián no está a la venta, vale mucho dinero y por eso está con nosotros”, sentenció la autoridad del Atlético de Madrid, que de esta manera busca dar por terminado los comentarios que proceden, principalmente, de los medios de comunicación catalanes, que reflejan cierto interés de la dirigencia actual (que buscará su reelección el próximo 15 de marzo) con el atacante de la Selección Argentina.

Sin embargo, el Barça no es el único equipo que asomó como pretendiente del ex River. En el Reino Unido reportan que el Arsenal y el Chelsea quieren recuperar para la Premier League a la Araña, quien, cabe recordar, ya tuvo su paso por el certamen inglés con la camiseta del Manchester City.

Los rumores de la cláusula de rescisión de Julián Alvarez con el Atlético de Madrid

El contrato que Julián Alvarez firmó a mediados del 2024 con el Atlético de Madrid tiene una extensión hasta el 30 de junio del 2030. Y según medios de comunicación de España, la cláusula de rescisión que el Atleti añadió en la documentación del vínculo es de 500 millones de euros, la suma que, en teoría, deberían depositar aquellos equipos que quieran hacerse con los servicios del oriundo de Calchín.

Atlético de Madrid busca clasificar a la Final de la Copa del Rey para remontar la temporada

El Atlético de Madrid está teniendo una temporada un tanto irregular. Sobre todo por su camino en LaLiga, en la que se ubica tercero a 13 puntos de líder Barcelona (una distancia aparentemente irremontable más allá de que todavía restan 12 fechas).

Sin embargo, la ida de la Semifinal de la Copa del Rey lo puso en el borde de la Final del próximo 18 de abril en el Estadio La Cartuja. Debería sacar un resultado favorable (tiene el margen de los cuatro goles de ventaja de la ida) este martes en el Camp Nou para avanzar y enfrentar a la Real Sociedad (1) o al Athletic Club de Bilbao.

Además, aspira con acceder a los Cuartos de Final de la Champions League. Para eso, deberá sortear al Tottenham (10 y 18 de marzo, primero en el Metropolitano y después en Londres) que en la Premier League está peleando la permanencia (decimo sexto a 4 puntos de la zona del descenso).

