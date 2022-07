◉ Las noticias de River hoy: repercusiones de la eliminación, la despedida de Julián y Suárez confirmó que no llega

Luego de la eliminación, el día en River fue más que intenso, ya que no solo hubo repercusiones puertas adentro, sino que incluso el mercado de pases se vio afectado debido a que Luis Suárez en persona descartó su arribo, mientras que Julián Álvarez se despidió definitivamente. Como si fuera poco, Enzo Fernández también se marchará en los próximos días. Pffff.

La despedida de Julián al plantel de River

El 9 se despidió con la eliminación ante Vélez y en las próximas horas viajará a Inglaterra para sumarse al Manchester City.

Según informó Germán Balcarce, el cordobés le dijo adiós a cada uno de sus colegas con lágrimas en los ojos. Más allá de que no se dio de la forma ideal, su reacción tiene sentido teniendo en cuenta que se termina una etapa de muchos años en el conjunto de Núñez.

Suárez confirmó que no jugará en River

En diálogo con El País, el uruguayo confirmó que no será jugador de River. "Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", sentenció el delantero charrúa para ponerle fin a las esperanzas del Millonario.

El Pistolero destacó la actitud en Núñez para intentar su contratación y reveló que estuvo más cerca de lo que muchos pensaban. "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás", confesó el delantero.

Para cerrar, también hubo un palito para el Bolso mientras no cesaron los elogios para River. "Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", explicó Luis Suárez para concluir su comunicado oficial a través de una entrevista con Ovación.

Luego de declara que no llegará a River, el uruguayo reveló la promesa que hicieron con Enzo Francescoli en la comunicación que mantuvieron en las últimas horas. "Hoy lo hablamos con Enzo y quedamos en seguir hablando. Soy un agradecido por el interés real y la preocupación día a día", reveló el Pistolero. ¿Hay chances de que llegue en los próximos años?

¿La única buena para River del día?

Según contó Javier Gil Navarro en plena transmisión del River-Vélez, desde el Banco Central de la República Argentina le dieron el OK al Millonario para girar los dólares correspondientes a la transferencia de Miguel Ángel Borja y, pese a la eliminación copera, el colombiano está a punto de convertirse en refuerzo de Gallardo de una vez por todas.

Mientras tanto, el delantero cafetero no se presentó a entrenar en Junior para el arranque del campeonato a la espera de que se definan los últimos detalles de la transferencia. Para concretar el pase solo faltaba la habilitación para enviarle el dinero a los clubes y la situación se destrabó. ¿Llega el tan ansiado 9 para reemplazar a Álvarez?

Enzo Fernández se irá a Benfica la próxima semana

Tras la eliminación copera, se supo que desde el Benfica manifestaron las intenciones de contar desde ahora con el oriundo del partido bonaerense de San Martín, por lo que tras una tarde donde hubo gestiones entre los clubes, el equipo de Portugal presionó para llevárselo, pero River para sostenerlo en Núñez. Por lo tanto, la pelota la tenía Enzo Fernández, y se decidió por emigrar a Europa ahora mismo.

Así, se confirmó que el volante campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia tendrá nuevo destino de manera inminente. Quedará por confirmarse si se despide de River el domingo en el campo de juego ante Godoy Cruz o si la eliminación contra Vélez fue su última aparición con la camiseta de River. Lo concreto, es que a principios de la próxima semana, viajará a Portugal para sumarse al Benfica.

Suárez reveló el secreto que le dijo a Julián Álvarez tras el gol anulado

El video en el que Matías Suárez habla en secreto con Julián Álvarez luego del gol anulado recorrió las redes toda la jornada y tras tanta incertidumbre, el jugador explicó lo que pasó allí. Según el testimonio obtenido por Clarín, Matías Suárez le comunicó en ese momento a Álvarez que se había lesionado: "Me lesioné el isquiotibial", fue lo que soltó el ex Belgrano en ese momento dentro de la cancha a la "Araña", algo que le confesó a Clarín.

"¿Estás para seguir?", le habría respondido Julián, ante una sólida respuesta de Suárez afirmándole que "iba a aguantar". Sobre la polémica, expresó: "Yo cabeceé la pelota con el parietal izquierdo y fue derecho al arco, sin que tocara en mi brazo. No sentí ningún impacto en el brazo".

El audio del VAR

Vélez se clasificó a cuartos de final luego de empatar 0 a 0 con River en el Monumental, pero en Núñez sigue la bronca por el gol anulado a Matías Suárez. Luego de que el 7 cabeceara para igualar la serie, Rafael Tarci invitó a Roberto Tobar a observar una "posible mano" y, con mucha duda, terminó sancionándola.

"Tobar, OFR (revisión de campo) por posible mano en gol", le dijo el encargado del VAR al árbitro, quien al ver la jugada soltó una frase contundente: "Para mí es gol". "Cambio de dirección, pega y cambia para acá", insistió Tarci mientras el juez pedía observar la jugada desde otro ángulo.

"Para mí es gol", volvió a asegurar -muchas veces- Tobar, pero desde el VAR insistían: "Al inicio toca el codo. Hay cambio de dirección". "No me parece", retrucó el chileno, dejando en claro que no lograba observar infracción de Suárez al momento de cabecear.

Ahí apareció en escena Claudio Ríos (asistente 2), quien fue llamado por Tobar y lo ayudó a terminar de decidirse: "OK, a ver, cabecea, y está el punto de contacto en el bícep, ¿cierto? La tira con la mano, me parece mano, me parece anulado". Tras esa frase, Tobar marcó la infracción y dio tiro libre para Vélez.