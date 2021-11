Nació en una localidad santefesina hace más de 33 años y su país, lógicamente, es Argentina. Debutó como futbolista en Primera División con la camiseta de River, club en el que logró ser campeón en un recordado título local en el que tuvo mucho protagonismo. Pero ahora su destino lo llevó a Chile.

Desde hace ya muchos años se radicó en territorio trasandino por cuestiones laborales y parece haber encontrado su lugar. Su carrera futbolística lo hizo cruzar la cordillera hace tiempo y se siente tan a gusto que ahora está cerca de nacionalizarse chileno.

Se trata de Diego Buonanotte, que en 2016 llegó a Universidad Católica y terminó convirtiéndose en ídolo. Ganó ocho títulos locales (cuatro ligas y cuatro supercopas) y, a pesar de que no tiene asegurada su continuidad en 2022, sabe que quiere seguir en Chile. Por eso inició los trámites de nacionalización, que ya están a punto de terminarse.

"Gracias a Dios, hace poquito llegó una notificación de que ya estamos en la etapa final. Y bueno... Esperando y deseando que sea antes de fin de año para poder empezar a tomar decisiones. Pero ya siendo nacionalizado chileno es un plus y algo importante para lo que viene por delante", comentó Diego en ESPN.

Sobre su sentimiento por Universidad Católica y el apoyo que recibe de la gente, Buonanotte se mostró más que agradecido. "El hincha me dio un cariño muy grande desde el primer día. A veces me da vergüenza cuando corean mi nombre, pero me llena de felicidad. Mientres esté en Católica me voy a brindar al máximo, siento una felicidad enorme cuando me pongo este escudo", aseguró.