River volvió a caer en la Liga Profesional, y los dirigidos por Marcelo Gallardo no tuvieron una buena actuación más allá de que en el complemento buscaron alcanzar la igualdad ante Sarmiento con más actitud que fútbol.

A partir de la caída en el Monumental, el Millonario se perdió la chance de trepar en la tabla y quedar más cerca del líder Atlético Tucumán, ya que varios de los equipos que pelean el certamen dejaron puntos en el camino.

Gallardo resaltó el buen planteo que propuso el rival, y afirmó que "no me sorprendió porque esperábamos un planteo similar al que Damonte trajo con Arsenal el año pasado. Le dimos la facilidad que en aquel entonces no tuvieron. Sarmiento es un rival que espera con mucha gente, y tenes que desgastarlo mucho para entrarles. Y con un 2-0 abajo, se complicó".

Después de analizar lo que fue la caída como local, el DT de River también hizo referencia a las falencias de sus dirigidos para doblegar a los de Junín. "Tuvimos el control, pero no la profundidad para quebrarlos. Se nos hizo cuesta arriba, e incluso con el resultado adverso", afirmó en conferencia de prensa.

Además, Marcelo Gallardo fue contundente a la hora de referirse a las falencias grupales, pero no quiso hacer foco en una sola parte, ya que consideró que "somos un todo, no puedo echarle la culpa a los defensores cuando nos marcan o a los delanteros cuando fallan las situaciones". Y como si fuera poco, el Muñeco manifestó que hubo una situación muy particular que lo ofuscó: "Me molesta no haber encontrado la regularidad, ya que hoy era un buen día para seguir sumando y no pudimos hacerlo. Cuando atacamos, tenemos que hacerlo concentrados y cuando defendemos, lo mismo. No lo hicimos y lo pagamos caro", completó el entrenador de River.