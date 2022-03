¿Cómo se tomó River la decisión de Boca de jugar con su camiseta amarilla? El Xeneize estrenó casaca alternativa hace pocos días y ya se confirmó que también la vestirá en el Superclásico de este domingo. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo dio la respuesta que todos esperaban.

"Hace algunos años, ya hace bastante, yo sugerí que jugáramos siempre con la banda. Es nuestra camiseta. Pero entiendo que hay también momentos en los que tenés que cambiar porque hay otro equipo con los mismos colores, está lo del marketing por las camisetas alternativas y demás...", mencionó el "Muñeco" en primera instancia.

"Yo utilizaría siempre la misma camiseta si no hubiera necesidad de cambiar. Eso lo sugerí hace muchos años", insistió el director técnico del Millonario. "A veces hemos jugados partidos con camiseta alternativa pero que no tenían cierta trascendencia", aclaró.

Después de marcar su postura sobre el tema en general, el DT aclaró que no le preocupa para nada qué camiseta usará el rival del partido de este domingo. "A mí no me importa con qué camiseta juegue Boca. Lo único que sé es que vamos a enfrentar a Boca. Después, el color de camiseta que use es problema de ellos", manifestó Gallardo.