River hoy: la formación vs Independiente Rivadavia y cuándo debutaría Coudet

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 1 de marzo de 2026, a un día de visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Apertura. Cuándo podría debutar Eduardo Coudet como DT del Millonario, la primera gran decisión que debe tomar, la formación que pondría Escudero en Mendoza y qué récord no pudo arrebatarle Marcelo Gallardo a Ángel Labruna.

¿Cuándo podría debutar Coudet en River?

El Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo lunes por la octava jornada de la Zona B del Torneo Apertura con Marcelo Escudero como entrenador. Se estima que entre miércoles y jueves llegue Coudet a Argentina y su debut sería el jueves 12 de marzo contra Huracán en condición de visitante. Cabe destacar que el domingo 8 se iba a jugar el partido entre River y Atlético Tucumán, pero el mismo será reprogramado por el paro que se hará ese fin de semana.

Eduardo Coudet, próximo entrenador de River. (Foto: Getty).

La primera gran decisión de Coudet en River

El Chacho llegará a Buenos Aires entre miércoles y jueves, pero no hay duda alguna que ya comenzó a trabajar con la cabeza puesta en River. Probablemente en estos días habrá analizado el plantel y tendrá en su cabeza cómo quiero hacer jugar a su equipo, pero también sabe que tiene que tomar una decisión importante: utilizar los cupos disponibles para incorporar jugadores o quedarse con lo que tiene.

Cabe recordar que River tiene la posibilidad de incorporar dos jugadores hasta el 10 de marzo y eso se debe a dos situaciones puntuales: la primera fue la salida a préstamo de Matías Galarza Fonda a Atlanta United y la otra fue la dura lesión que sufrió Juan Carlos Portillo el pasado 12 de febrero ante Argentinos Juniors, que fue una rotura de ligamentos de la rodilla.

Portillo se lesionó ante Argentinos Juniors. (Foto: Getty).

El probable once de River vs. Independiente Rivadavia

Marcelo Escudero ya tendría decidido que para la visita a Independiente Rivadavia de Mendoza la formación de River presente a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

Marcelo Escudero. (Foto: Getty).

El récord que Gallardo no pudo sacarle a Labruna

Quedó claro que Marcelo Gallardo falló más de los que acertó en su segundo ciclo, pero así y todo jamás fue cuestionado públicamente por los hinchas. Los jugadores quedaron señalados y algunos tendrán la difícil misión de redimirse con los fanáticos.

Por su parte, Marcelo Galardo no pudo superar a Ángel Labruna en un récord que le sigue perteneciendo a la leyenda: ser el entrenador de River con mayor cantidad de partidos dirigidos. El Feo acumuló 528 en sus tres ciclos en los que obtuvo seis títulos, entre ellos el Metropolitano de 1975, que cortó una racha de 18 años sin títulos.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Marcelo Gallardo quedó solamente a 18 encuentros de igualar a Angelito: en sus dos ciclos fueron 510 partidos dirigidos. En sus dos ciclos, el Muñeco obtuvo nada más y nada menos que 14 títulos, entre los que se destacan las Libertadores de 2015 y 2018. Cabe destacar que nacido en Merlo podría superarlo a Angelito en caso de tener un tercer ciclo en Núñez, algo que pareciera ser sumamente probable.

