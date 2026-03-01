La decisión de River con los convocados que enfrentarán a Independiente Rivadavia tras la salida de Marcelo Gallardo

Después de la jornada histórica vivida el pasado jueves en el Monumental donde se llevó a cabo la despedida de Marcelo Gallardo, ahora es momento de un nuevo desafío. En ese contexto, River enfrenta a Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 pero esta vez con Marcelo Escudero a cargo del plantel profesional de manera transitoria hasta que llegue el nuevo DT.

Ya es parte del pasado lo ocurrido con el Muñeco y el Millonario está ante el primer compromiso sin él. Mientras se ultiman detalles para concretar definitivamente el arribo de Eduardo Coudet como nuevo director técnico, el encargado de liderar al equipo es el Pichi, que originalmente es el entrenador de la Reserva pero la situación lo llevó a tener que dirigir a la Primera.

Lo cierto es que, sorprendentemente, River no presenta lista de concentrados. A diferencia de lo que sucede de forma habitual, en esta oportunidad el conjunto de Núñez resolvió no anunciar los convocados. Así las cosas, se decidió que viajan todos los futbolistas del plantel, incluidos los lesionados, por lo que no se quedará ningún protagonista en Buenos Aires y todos estarán en Mendoza.

Marcelo Escudero, DT interino de River. (Getty Images)

En medio de este contexto de incertidumbre total luego de la salida de Gallardo, el entrenador interino optó por llevar a cabo esta maniobra que tiene un claro objetivo: unir el grupo. Por ese motivo, Escudero determinó que todos los futbolistas estarán en el Estadio Malvinas Argentinas para acompañar a los que saltarán al campo de juego en busca de un nuevo triunfo más que necesario.

En ese sentido, la delegación de River se hospeda en el hotel Diplomatic para concentrar en las horas previas al enfrentamiento contra Independiente Rivadavia correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura. A su vez, también modifica la estrategia en el post partido: el Millonario se irá en vuelo charter ni bien termina el encuentro para volver a estar en Buenos Aires lo más pronto posible.

La posible formación de River ante Independiente Rivadavia

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

