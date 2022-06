Junio se hace cada vez más largo para River en busca de su delantero ideal. En el mercado de pases, el Millonario ya se movió por distintos nombres de jerarquía en ofensiva y, además de seguir pujando por jugadores como Luis Suárez, Miguel Borja y Diego Valoyes, en las últimas horas se sumaron dos variantes más que militan en el fútbol europeo.

El apellido de Matías Arezo fue la gran sorpresa en los últimos reportes: el uruguayo que actualmente milita en el Granada de España fue ofrecido al club de Núñez luego de que su equipo bajara a la segunda división y ya hubo conctacto formal con el jugador para hacerle saber el interés desde el fútbol argentino.

El segundo nombre no es desconocido para River: Nahuel Bustos, hoy en el Girona de España, también apareció en carpeta en las últimas horas y no es la primera vez que Marcelo Gallardo posa sus ojos en el, ya que en el reciente mercado fue una opción seria que se terminó esfumando. El ex Talleres se juega el ascenso a Primera el próximo fin de semana y, de no lograr el objetivo, las chances de que llegue al Millo parecen más altas.

Según informó TyC Sports, los dirigentes de La Banda ya tomaron contacto con el club español para consultar las condiciones de Bustos. Sin embargo, la respuesta incluyó sumas demasiado altas para las posibilidades de River y la opción del argentino parece estar prácticamente descartada a estas horas. ¿Uno más que tachan de la lista?