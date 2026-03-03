El empate entre Independiente Rivadavia y River tuvo a Sebastián Villa como protagonista. El extremo, que coqueteó con la chance de llegar al Millonario en este mercado de pases, se quedó en la Lepra Mendocina y fue titular en la igualdaden el Malvinas Argentinas. Tras el partido, se quedó conversando con Juan Fernando Quintero.

En los pasillos del estadio, el capitán del Azul del Parque se encontró con su par del Millonario, que acompañó al plantel pero no jugó por lesión. Luego de un sentido abrazo, charlaron durante unos cuantos minutos, lo más alejados de los micrófonos posible.

Cabe recordar que Quintero y Villa mantienen una amistad desde hace muchos años, incluso cuando el extremo defendía la camiseta de Boca y el enganche vivía su primera etapa en el Millonario. Finalmente, todo parece indicar que no compartirán equipo, al menos por ahora…

Qué dijo Villa de los rumores de Boca

Entrevistado una vez finalizado el partido, el extremo y capitán de Independiente Rivadavia fue cauto a la hora de responder a la pregunta enfocada en un regreso a Boca, y declaró: “Yo ahora no hablo de eso. Estoy enfocado 100% en Independiente Rivadavia, de eso [negociaciones] se encarga mi repre. Voy a dar el todo por el todo por el club y veremos en mitad de año lo que pueda pasar“.

Cómo sigue la fecha 8

Martes 3 de marzo

19:00 Sarmiento – Estudiantes (RC)

19:15 Huracán – Belgrano

21:15 Atlético Tucumán – Racing

