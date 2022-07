El objetivo primordial en River a estas horas, además de clasificarse a cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores, es poder resolver la situación extradeportiva para poder sumar a Miguel Borja. El Millonario se había puesto de acuerdo tanto con Junior como con Palmeiras para abonar una cifra cercana a los 7 millones de dólares por el pase del colombiano, pero las restricciones gubernamentales para girar la moneda extranjera dejó la operación trabada.

A pesar que desde el entorno del jugador hayan dado el pase por caído, las buenas noticias en Núñez llegaron desde la Asociación del Fútbol Argentino. El reglamento le permite a los clubes que hayan perdido futbolistas libres el pasado 30/6 -en este caso, Rollheiser y Angileri-, podrán negociar más allá de la fecha límite (jueves) y tendrán una ventana de cuatro días para sumar incorporaciones. Eso quiere decir que River tendrá un mayor margen para resolver la situación de Borja.

En ese contexto, el colombiano aún está en la espera de la definición de su futuro y este miércoles decidió dar un "golpe" sobre la mesa. Miguel Borja no se presentó a entrenar con Junior, a 24 horas del debut del Tiburón por el Torneo Finalización, y todo indica que no jugará en el conjunto de Barranquilla hasta que definitivamente no haya ofertas por él. Desde Núñez pican en punta para llevárselo si se soluciona el conflicto de los dólares.

Además de La Banda, clubes de México aparecieron con la intención de llevarse al ex Gremio y Atlético Nacional. Uno de ellos es el Cruz Azul, uno de los equipos más poderosos de Norteamérica, y está claro que River deberá competir con las propuestas económicas del país azteca. Sin embargo, la chance de pelear la Copa Libertadores con el Millo pueden pesar más y por ello el equipo de Marcelo Gallardo deberá eliminar a Vélez este miércoles para seguir ilusionándose tanto con Borja como con Luis Suárez.