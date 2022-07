Con días transcurridos desde que se conoció que Enzo Fernández ya no sería jugador de River a causa de la eliminación del equipo en la Copa Libertadores, el club permitió que el volante surgido de la cantera del Millonario se despida públicamente de los hinchas a través de las redes sociales institucionales.

Pese a que estuvo presente en el Estadio Monumental durante el último domingo, la derrota del equipo ante Godoy Cruz no permitió una despedida acorde y por esto el jugador que se marcha al Benfica lo hizo desde un video: "No me quería ir sin despedirme de ustedes. Fueron 16 años en este club... La verdad que River es mi segunda casa", comienza el jugador.

Con 25 segundos de video, grabado en el vestuario en el que tantas veces Enzo se cambió para salir a defender la camiseta que más quiere, Fernández le agradeció al cuerpo técnico, a sus compañeros y a todos los empleados de "este maravilloso club" por los años compartidos.

A su vez, el volante que se va a Portugal a cambio de 18 millones de euros le agradeció a los hinchas por el apoyo y dejó una frase que ya ilusiona a todos: "Hoy me toca irme, pero sé que la vida nos va a volver a juntar", soltó el volante que ya había dicho anteriormente que le gustaría volver en un futuro para ganar la Libertadores.

Vale destacar que tras su regreso de Defensa y Justicia en el 2021 se transformó en una pieza clave del equipo de Marcelo Gallardo jugando un impresionante número de 52 partidos en los que marcó 12 goles y 10 asistencias. Además, se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol y del Trofeo de Campeones.