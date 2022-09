Más de un año sin nuevos juveniles en River: Gallardo explicó por qué no sube jugadores de Reserva

A lo largo del ciclo de Marcelo Gallardo en River, el Muñeco tuvo como principal virtud la promoción y el desarrollo de diferentes juveniles que llegaron desde la reserva y fueron muy importantes para la historia del club. Un accionar que no se ve desde hace más de un año y qué causa principal atención.

Sin caras nuevas, el tema volvió a resurgir tras la victoria en el clásico ante San Lorenzo ya que, para la próxima fecha, River tendrá nueve bajas entre convocados, sancionados y lesionados. Una cuestión que se le consultó a Gallardo y sobre la cual respondió de manera contundente para aclarar el panorama.

Tras la victoria sobre el Ciclón, un relajado Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y podría decirse que prácticamente descartó subir jugadores de la reserva: "En los procesos normales tampoco está bueno llamar a un jugador que no sienta que esté preparado para asumir hoy ese rol", comentó el entrenador.

De esta manera, Gallardo da a entender que actualmente no encuentra una respuesta en el segundo equipo ya que en el pasado "siempre que traté de sumar un futbolista joven de reserva fue porque creí que estaba para hacerlo" y no por que "yo quiera jugar". Una postura con la cual demuestra que no quiere adelantar procesos.

Ejemplificando sobre esto, el DT del Millonario recordó lo sucedido durante mayo del 2021 cuando tuvo que poner a varios jugadores juveniles a causa del COVID-19: "Hubo otras urgencias, como el coronavirus, y tuvimos que llamar a algunos que no estaban del todo preparados y han sido ocupados los lugares".

¿Cómo es el presente de River en el Torneo de Reserva?

Vale destacar que, en línea a los comentarios de Gallardo, el nivel actual de la reserva de River no es el mejor y esto podría ayudar a que el Muñeco no se interese en nuevo juveniles. Con 31 puntos, el equipo de La Rosa marcha 9° en la tabla de posiciones con 31 puntos y a diez del Boca puntero. Hasta el momento, lleva 10 victorias, un empate y 8 derrotas.