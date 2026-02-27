El primer gran cambio que haría River en su estructura tras la salida de Gallardo

Apenas 24 horas después de que Marcelo Gallardo dirigiera su última función en el Monumental, en River comenzaron ciertos movimientos para adaptarse a esta nueva etapa. Sin embargo, la reestructuración iría más allá de la elección de un nuevo director técnico, donde Eduardo Coudet pica en punta, sino que también habría modificaciones de peso en las oficinas.

Según pudo saber Bolavip, la idea que empezaría a sobrevolar en los pasillos del Monumental tiene que ver con sumar un nuevo nombre para ocupar el cargo de Gerente de Fútbol, el cual durante mucho tiempo le pertenció a Mariano Barnao. Se trata de un hombre que llegó al club en 2015 y que, a raíz de la estrecha relación que forjó con Gallardo, se convirtió en su mano derecha, al punto de acompañarlo en su aventura por Arabia Saudita, donde fue Coordinador del Cuerpo Técnico.

En su estadía en Núñez, Barnao supo ser una pieza fundamental en la logística y en las incorporaciones de los últimos mercados de pases de River. Trabajó siempre codo con la dirigencia y siendo parte del equipo del Muñeco, sin pisar las funciones de Enzo Francescoli, quien hace las veces de director deportivo. Ahora, con la salida del cuerpo técnico, la lógica indica que el puesto de Gerente del Fútbol quedaría vacante, pero el nombre del posible reemplazante aún no trascendió.

Mariano Barnao junto a Marcelo Gallardo (Foto: La Página Millonaria).

La otra novedad estructural

Por otro lado, el nombre que volvería a tener un mayor peso puertas adentro del club es Leonardo Ponzio, que bajo su rol en la Secretará Técnica, pasaría a estar nuevamente más cerca del plantel profesional. Vale recordar que, desde principios de año, venía trabajando en un nexo entre las juveniles y la Reserva, enfocándose en transmitir los valores y sentido de pertenencia de la institución.

Los pasos a seguir en River

A pesar de la planificación a largo plazo, la urgencia del calendario manda. Este viernes, Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli se presentaron en el River Camp para oficializar ante el plantel el interinato de Marcelo Escudero. El “Pichi” comandará al equipo el próximo lunes en la visita a Independiente Rivadavia en Mendoza, aunque en Núñez esperan que su estadía sea breve.

Es que el acelerador por el sucesor definitivo ya está a fondo. Christian Bragarnik, representante de Eduardo Coudet, confirmó el contacto oficial que pone al Chacho a las puertas de Núñez: “Hablé con Di Carlo, me consultó cuál era la situación y si podíamos tener una entrevista. Le acabo de enviar un mensaje a Coudet confirmándole que hubo un contacto formal con River”. Con un proceso multifacético en marcha, el club aguarda por la resolución de una negociación que daría inicio a un nuevo capítulo en la historia del club.

