A más de un hincha de River le habrá dolido ver la presentación estelar de Julián Álvarez en el Manchester City durante este domingo, sobre todo por la difícil tarea que será poder reemplazar toda su calidad y su aporte goleador. Sin embargo, después de tanta espera, el Millonario tendría a su tan ansiado "9" a partir de este lunes.

El Banco Central de la República Argentina le facilitó la posibilidad a La Banda de girar los dólares necesarios para cerrar la transferencia de Miguel Ángel Borja y, tras el OK de Junior, el delantero viajará hacia Argentina para hacerse los estudios médicos pertinentes antes de firmar su contrato con River.

En pleno papeleo en el aeropuerto, Borja fue interrogado por los periodistas presentes y ya declaró como jugador del Millo para esta temporada, haciendo hincapié en las complicaciones que hubo para definir su futuro profesional. "Estoy agradecido de poder llegar a uno de los más grandes del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me dan", afirmó la nueva figura del equipo de Marcelo Gallardo.

En cuanto a las dudas por su estado físico, tras no haber entrenador con regularidad en Junior, Borja aclaró el panorama. "Cuando no me daban la autorización para ir a entrenar, me quedaba con mi preparador físico. Obviamente siempre estuve trabajando", dijo el colombiano ante los medios a instantes de subirse al avión que lo depositará en suelo argentino. Presentación oficial inminente.