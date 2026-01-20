El 2025 de River dejó preocupado a todos los hinchas. Marcelo Gallardo nunca encontró el equipo, muchos jugadores estuvieron por debajo de su nivel y los resultados fueron contundentes: no se ganó ningún título y tampoco se logró clasificar a la Copa Libertadores 2026.

River se movió fuerte en el comienzo del mercado de pases y concretó los arribos de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, pero luego decidió retirarse del mercado tras algunas negociaciones fallidas. En lo que respecta a la pretemporada, hizo parte en Ezeiza, otra en San Martín de los Andes y el tramo final en Uruguay, donde jugó dos amistoso: uno ante Millonarios y el otro frente a Peñarol.

Justamente en la antesala del duelo frente a Peñarol en Maldonado, el Millonario decidió homenajear a Antonio Alzamendi, jugador clave para las conquistas de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1986. El uruguayo recibió una camiseta y posó con Stefano Di Carlo y con Enzo Francescoli.

Di Carlo, Alzamendi y Francescoli. (Foto: Prensa River).

Alzamendi habló con Gallardo

En diálogo con Olé, Antonio Alzamendi reveló la charla que tuvo con Marcelo Gallardo: “Vino a saludarme y le brindé mi total apoyo en este momento. Le dije que el fútbol tiene esas cosas: cuando se gana todo sos Dios yo cuando no se dan los resultados, sos el Diablo“.

“Él ya lo sabe. Y no va a aflojar. Me parece un chico bárbaro. Y se merece que las cosas le salgan bien otra vez. Pero en un club como River en el que la exigencia es máxima, la respuesta tiene que venir de los jugadores también…“, agregó el autor del tanto ante Steaua Bucarest en la Copa Intercontinental 1986.

Publicidad

Publicidad

ver también Andino fue presentado en Panathinaikos y los hinchas de River estallaron en las redes sociales

¿Cómo se gestó el homenaje?

“La verdad que sí. Sigo muy emocionado. Yo había pedido simplemente una entrada para ver el partido, y el presidente Ruglio de Peñarol me dijo: ´No, no, no: no solo va a haber un partido, sino que te vamos a hacer un homenaje´. Luego se sumó River y para mí fue algo formidable. Todo el entorno, la gente y encontrarme con gente muy querida como el Enzo“, contó Alzamendi.

DATOS CLAVE