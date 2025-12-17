Jugó dos Mundiales, ganó la Copa Libertadores con River y afirmó que lo de Gallardo es un fracaso: “No sé si es el dueño del club”

Luego de un segundo semestre a puro tropiezo, a River Plate le toca barajar y dar de nuevo para volver a buscar los objetivos en 2026. Con la Copa Sudamericana como complemento internacional, Marcelo Gallardo quiere profundidad y sumar calidad a su plantel a través del mercado de pases.

Los malos resultados generaron dudas sobre la continuidad del Muñeco, pero el ídolo del Millonario se plantó y lo volverá a intentar en 2026, tras renovar por un año más su estadía en esta etapa. En ese contexto, otra gloria del club de Núñez criticó su labor en esta segunda etapa.

Se trata de Antonio Alzamendi, el exdelantero uruguayo que participó de los Mundiales 1986 y 1990 con la Celeste. El charrúa tuvo dos ciclos con la camiseta de River, donde aportó para cuatro conquistas, incluidas la Copa Libertadores y la Intercontinental, donde anotó el gol de la victoria ante Steaua Bucarest.

Por aquellos pergaminos, Alzamendi es palabra autorizada a la hora de analizar la actualidad del Millonario. En diálogo con el programa Cancha Embarrada, el oriundo de Durazno se refirió a la labor de Gallardo en este regreso al banco de River y su rol en la institución.

“Que el técnico traiga los jugadores es lo justo. Yo no sé si es el dueño del club, pero lo permiten… Permitís que haga cosas en las que no están de acuerdo y no se sientan a hablar con el DT y no le dicen que la estamos embarrando…”, deslizó Alzamendi para comenzar a opinar sobre su participación en esta vuelta.

Luego cuestionó: “A veces vos traés jugadores de equipos chicos que la rompen y llegan a un equipo grande y no la rompen. El fracaso está. Hace que tu elección haya sido mala y no sacás los resultados. Antes Gallardo era Dios, ahora parece que fuera el diablo. ¿Nos quedamos solo con el ganar o con lo que hace?”.

En la misma línea, Alzamendi respondió si considera un ‘fracaso’ este segundo ciclo de Gallardo: “Cuando en River no se gana fracasás. Si fuera otro técnico ya estaría afuera. A Demichelis no lo perdonaron y para mí anduvo bárbaro. Pasa que estaba Gallardo con todo lo que tenía atrás. Volvió, se lo merece, pero no siempre se gana. No siempre las cosas te salen bien. Eso no te hace mejor ni peor técnico. Hace un año o dos era Dios. Hoy capaz le rompen el monumento. El fútbol tiene esas cosas”.

“La gente quería a Gallardo de vuelta y, sin embargo, Demichelis ganó campeonatos. Este es el año de Gallardo. Va a tener que ganar algo porque si no se va a tener que ir, seguro. No tengo dudas de eso. Si no se dan los resultados, en el fútbol marchás”, soltó el exjugador de 69 años.

