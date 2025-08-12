Es tendencia:
Fue campeón de América y del mundo con River y destrozó a Miguel Borja: “Es muy frío”

Una gloria del Millonario opinó sin filtro sobre el presente del colombiano en el equipo de Marcelo Gallardo.

Por Agustín Vetere

Miguel Borja, delantero de River.
Miguel Borja, delantero de River.

Una de las grandes incógnitas alrededor de River Plate por estos días es el futuro de Miguel Borja. El delantero colombiano tiene contrato con el club de Núñez hasta el 31 de diciembre y aún no hubo acercamientos concretos para la renovación de su vínculo.

Mientras tanto, Marcelo Gallardo le da oportunidades desde el banco de suplentes y, aunque aportó un puñado de goles en este 2025, no logra replicar sus mejores rendimientos con la camiseta del Millonario. En ese contexto, Antonio Alzamendi, gloria de River, criticó y aconsejó al delantero.

“Lo que pasa es que la gente de River en sus jugadores quiere ver ese empuje, esa sangre y él es un jugador muy frio para jugar. Es goleador, pero me da la sensación de que es muy frío. Parece que no le importara el partido, pero lleva cantidad de goles en River. Tiene un mérito”, lanzó el uruguayo en diálogo con Súper Deportivo Radio.

El exfutbolista del Millonario en dos ciclos y campeón de la Libertadores e Intercontinental 1986 se extendió en su crítica y también aportó un consejo: “Hoy por hoy no la está metiendo y en River hay que hacer goles, si no la gente no te espera. Es un equipo dónde hay que ganar siempre. ¿Qué le diría? Tranquilidad en la definición, que no se apure. Que le ponga un poquito más de ganas para la tribuna. En tono de broma, que mire videos míos y aprenda a definir, ja”.

Incluso, compartió su análisis al ver su desempeño en cancha: “La sensación que tuve el día que lo fui a ver es que es un tipo por momento ido del partido. Entonces el público eso lo ve. El hincha quiere que vos te mates, que corres, que la metas, que no erres goles”.

“En un partido duro que entre como que no pasa nada. Para mí es del estilo colombiano también. No se tiene que alejar del área. Lo hacen ir a la punta, a la otra punta. Los nueve de ese estilo tienen que estar en el área. Con Demichelis creo que hacía eso”, cerró Alzamendi.

Los números de Borja en el 2025

En lo que va del año, y entre todas las competencias, el atacante colombiano disputó un total de 33 encuentros en los que anotó 7 goles y repartió 3 asistencias. Con 0,22 gritos por trámite, acumula su peor promedio en este tramo del 2025 con respecto a los tres años anteriores.

Su padre es nigeriano, se refleja en Julián Álvarez y tendrá su debut en la Reserva de River mientras lo sigue Gallardo

Su padre es nigeriano, se refleja en Julián Álvarez y tendrá su debut en la Reserva de River mientras lo sigue Gallardo

River ultima detalles en la venta de Santiago Simón: el club que lo quiere y los millones que deberá pagar

River ultima detalles en la venta de Santiago Simón: el club que lo quiere y los millones que deberá pagar

agustín vetere
Agustín Vetere

