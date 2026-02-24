Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Así trataron los principales medios del mundo la salida de Marcelo Gallardo de River

La salida del Muñeco no pasó desapercibida en los portales más importantes del planeta.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Así trataron los principales medios del mundo la salida de Marcelo Gallardo de River
© GeminiAsí trataron los principales medios del mundo la salida de Marcelo Gallardo de River

La salida de Marcelo Gallardo de River no solo fue un bombazo en Argentina. El Muñeco se queda sin equipo luego de un mal segundo ciclo en el Millonario y volverá a quedar libre. Teniendo en cuenta el prestigio que ganó a nivel mundial, los principales medios del planeta se hicieron eco de la noticia.

Prestigiosos portales de España, Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, Brasil, Colombia y Ecuador publicaron artículos vinculados a la renuncia del Muñeco, que años atrás fue vinculado con varios clubes de esos países. Todos hacen hincapié en el anuncio que hizo el DT a través de las redes sociales del conjunto de Núñez.

Formó un equipo que no ha estado a la altura de las expectativas a pesar de una inversión multimillonaria“, resumió L’Equipe, mientras que otros medios como Ge 2Globo argumentaron que “el desastroso inicio de 2026 precipitó la salida”.

Si bien su legado histórico permanece intacto, esta etapa estuvo marcada por dificultades para mantener la competitividad que en su día convirtió al club en una potencia continental“, sostuvo beIN Sports. Por otra parte, El Comercio de Ecuador tituló: “Kendry Páez se lesiona y se queda sin DT en River Plate“.

Los medios que informaron sobre la salida de Gallardo

Publicidad
Publicidad
Publicidad

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo finaliza su segundo ciclo en River Plate tras un inicio de 2026.
  • Portales de ocho países, incluidos Francia y Brasil, reportaron la salida del entrenador argentino.
  • L’Equipe destacó que el equipo no cumplió expectativas pese a una inversión multimillonaria.
Astrada pidió considerar a Ramón Díaz como reemplazo de Gallardo en River: “Me parece raro que no esté”

ver también

Astrada pidió considerar a Ramón Díaz como reemplazo de Gallardo en River: “Me parece raro que no esté”

Las similitudes y diferencias entre el segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River y el tercero de Carlos Bianchi en Boca

ver también

Las similitudes y diferencias entre el segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River y el tercero de Carlos Bianchi en Boca

Joaquín Alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

ggrova
German García Grova

La cronología de las últimas horas de Marcelo Gallardo como DT de River

Lee también
La denuncia a Vinícius con la que Prestianni se defiende ante UEFA: "Me llamó enano"
Fútbol europeo

La denuncia a Vinícius con la que Prestianni se defiende ante UEFA: "Me llamó enano"

Vasco da Gama está interesado en Marcelo Gallardo
River Plate

Vasco da Gama está interesado en Marcelo Gallardo

Ander Herrera palpitó el debut de Boca en Copa Argentina
Copa Argentina

Ander Herrera palpitó el debut de Boca en Copa Argentina

Quién es el árbitro en Boca vs Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina
Boca Juniors

Quién es el árbitro en Boca vs Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo