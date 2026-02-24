Así trataron los principales medios del mundo la salida de Marcelo Gallardo de River

La salida de Marcelo Gallardo de River no solo fue un bombazo en Argentina. El Muñeco se queda sin equipo luego de un mal segundo ciclo en el Millonario y volverá a quedar libre. Teniendo en cuenta el prestigio que ganó a nivel mundial, los principales medios del planeta se hicieron eco de la noticia.

Prestigiosos portales de España, Francia, Reino Unido, Portugal, Italia, Brasil, Colombia y Ecuador publicaron artículos vinculados a la renuncia del Muñeco, que años atrás fue vinculado con varios clubes de esos países. Todos hacen hincapié en el anuncio que hizo el DT a través de las redes sociales del conjunto de Núñez.

“Formó un equipo que no ha estado a la altura de las expectativas a pesar de una inversión multimillonaria“, resumió L’Equipe, mientras que otros medios como Ge 2Globo argumentaron que “el desastroso inicio de 2026 precipitó la salida”.

“Si bien su legado histórico permanece intacto, esta etapa estuvo marcada por dificultades para mantener la competitividad que en su día convirtió al club en una potencia continental“, sostuvo beIN Sports. Por otra parte, El Comercio de Ecuador tituló: “Kendry Páez se lesiona y se queda sin DT en River Plate“.

Los medios que informaron sobre la salida de Gallardo

DATOS CLAVE

