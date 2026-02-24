Las similitudes y diferencias entre el segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River y el tercero de Carlos Bianchi en Boca

“¿El River de Marcelo Gallardo o el Boca de Carlos Bianchi?” es la pregunta que más se repitió en los últimos años debido al éxito de ambos. Ahora, el Muñeco culminará un segundo ciclo olvidable, tal como le pasó al Virrey en su última etapa entre 2013 y 2014.

Así como se los comparó en la buena, también hay lugar para hacerlo en la mala: en los números generales, el del Millonario sacó una luz de ventaja con un 54.1% de efectividad frente al 45.3% del Virrey. Mientras Napoleón ganó 37 partidos de 85, Bianchi apenas logró 26 triunfos en 72.

La diferencia más cruda está en el área propia. River lleva en este ciclo un saldo positivo de +38 goles (todavía queda el compromiso ante Banfield), mientras que el Boca de Bianchi recibió más (94) de lo que anotó (88), cerrando con un preocupante -6.

Torneos locales y copas nacionales

En el ámbito local, Bianchi estuvo lejos del éxito: fue penúltimo (19°) en el Final 2013, , quedó 7° en el Inicial de ese año y terminó escolta de River en el Final 2014, aunque sin pelearle el título al River de Ramón. Gallardo fue más regular (4° y 5° en las anuales), aunque tropezó temprano en los dos playoffs que disputó en 2025.

En la Copa Argentina, Gallardo se mantuvo invicto en los 90 minutos hasta las semis de 2025, cayendo solo por penales. Bianchi, en cambio, sufrió derrotas directas y prematuras ante equipos de menor calibre como All Boys y Huracán, que en ese momento estaba en la B Nacional.

Además, ambos sufrieron goleadas históricas e inesperadas. El Virrey sufrió el inolvidable 6-1 ante San Martín de San Juan, mientras que el Muñeco recientemente cayó de manera abultada 4-1 ante Tigre, con el agravante de que fue en su casa.

Publicidad

Publicidad

ver también Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Copa Libertadores

Gallardo inició su segundo ciclo en los mata mata de Libertadores, sabiendo que iba a definir de local cada eliminatoria (incluyendo la final), pero tropezó en semifinales con Mineiro. En 2025, se fue en cuartos casi sin competirle al Palmeiras de Abel Ferreira.

Bianchi solo tuvo la oportunidad de 2013, donde llegó a cuartos de final. Tras eliminar al campeón del mundo Corinthians, su ilusión se terminó en la recordada tanda de penales ante el Newell’s del Tata Martino. A la de 2014 ni clasificó.

Superclásicos

Aún en un mal ciclo, Gallardo logró sostener su paternidad en los duelos con Boca: de tres partidos, ganó dos y perdió uno. Sin embargo, la última caída ante el equipo de Claudio Ubeda fue el principio del fin para el DT más exitoso de la historia de River.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el tercer ciclo del Virrey terminó en una paridad absoluta frente al rival de toda la vida. Con un triunfo, un empate y una derrota, no pudo inclinar la balanza a su favor como en las épocas doradas.

La comparativa de los ciclos de Marcelo Gallardo y Carlos Bianchi

Categoría Marcelo Gallardo (2.º Ciclo) Carlos Bianchi (3.º Ciclo) Partidos Jugados 85 72 Victorias 37 26 Empates 27 20 Derrotas 21 26 Goles a Favor 121 88 Goles en Contra 83 94 Diferencia de Gol +38 -6 Efectividad Total 54.1% 45.3% Superclásicos 2 G / 0 E / 1 P 1 G / 1 E / 1 P Peor Derrota 1-4 vs. Tigre (08/02/26) 1-6 vs. San Martín SJ (13/04/13) Copa Libertadores Semifinales (2024) / Cuartos (2025) Cuartos de Final (2013) Récord Libertadores 6 V / 7 E / 3 D 4 V / 3 E / 3 D Copa Argentina Semifinales (2025) 8vos (2013) / 16avos (2014) Récord Copa Argentina 5 V / 1 E / 0 D 1 V / 0 E / 2 D Posiciones Liga / Anual 5.° (2024) / 4.° (2025) 19.° (Final ’13) / 7.° (Ini. ’13) / 2.° (Final ’14) Playoffs (Liga 2025) Cuartos (Apertura) / Octavos (Clausura) No existían (Torneo largo/corto) Títulos Ganados 0 0

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo obtuvo un 54.1% de efectividad frente al 45.3% logrado por Carlos Bianchi.

obtuvo un frente al logrado por Carlos Bianchi. El River de Gallardo registró +38 goles , mientras el Boca de Bianchi cerró con -6 .

, mientras el Boca de Bianchi cerró con . Gallardo ganó dos de tres Superclásicos, mientras Bianchi sumó un triunfo, empate y derrota.

Publicidad

Publicidad

ver también La cronología de las últimas horas de Marcelo Gallardo como DT de River: el momento donde confirmó su renuncia