River hoy: cómo está Colidio y la curiosa situación de Galoppo

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 21 de noviembre de 2025, a días de enfrentar a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura. El once que piensa Marcelo Gallardo, cómo se encuentran Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, la curiosa situación de Giuliano Galoppo y una obra que ayudará en los accesos al Estadio Monumental.

El probable once para visitar a Racing

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once para visitar a Racing el próximo lunes desde las 19.15 horas es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

¿Cómo están Colidio y Montiel?

Tango Facundo Colidio como Gonzalo Montiel se perdieron por lesión el duelo del pasado fin de semana ante Vélez por la fecha 16 del Clausura. Ambos evolucionaron bien, trabajan en campo y todo indica que estarán a disposición de Marcelo Gallardo para enfrentar a Racing, aunque el atacante podría iniciar desde el banco.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

La curiosa situación de Galoppo

A comienzos de 2025, River inició negociaciones con Sao Paulo para contratar a Giuliano Galoppo, mientras que los brasileños se llevaron a Enzo Díaz y a Gonzalo Tapia, quien apenas había sumado minutos en la Primera del club de Núñez. En la incorporación del volante había una cláusula que indicaba que si jugaba el 50% de los partidos -al menos 45 minutos-, River estaba obligado a comprar el 60% de su pase en 3,2 millones de dólares.

Hasta el momento, el Millonario disputó 52 encuentros y Galoppo sumó 45 minutos o más en 26 de ellos, por lo que los de Núñez tendrían que desembolsar 3,2 millones de dólares por el mediocampista surgido en Banfield.

Ahora bien, si River juega su último partido del año el próximo lunes ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura y Gallardo decide no darle al menos 45 minutos a Galoppo, el Millonario no estará obligado a comprarlo, pero en caso que se los dé, los de Núñez tendrán que hacerlo.

Una obra imponente que celebran los hinchas de River

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó nota de la dificultad que se generaba en el Estadio Monumental, pero también está creciendo el barrio del Polo de la Innovación -el cual se encuentra frente al Monumental cruzando Udaondo- y por eso se decidió hacer una obra imponente en las inmediaciones de la cancha de River.

Hace meses que se trabaja pegado al Puente Labruna, en la zona lindante a la avenida Lugones, pero el pasado miércoles por la noche se avanzó considerablemente. Se cortó al transito a partir de las 21 horas y se colocaron nada más y nada menos que seis vigas de 47 toneladas cada una. Se estima que la finalización de las obras sea en agosto de 2026.

