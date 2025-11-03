Es tendencia:
River hoy: el insólito posteo de Borja y Colidio casi descartado del Superclásico

Todas las novedades del Millonario de este lunes 3 de noviembre, el día posterior a una dolorosa caída ante Gimnasia por el Torneo Clausura.

Por Lautaro Toschi

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 3 de noviembre de 2025, el día después de perder por 1 a 0 en el Estadio Monumental ante Gimnasia. La llamativa publicación de Miguel Ángel Borja, la racha negativa que se alcanzó luego de 99 años, los hinchas perdieron la paciencia y la lesión de Facundo Colidio que lo sacaría del Superclásico del próximo fin de semana.

Borja publicó una curiosa historia en Instagram tras la caída ante Gimnasia

En horas de la madrugada, Miguel Ángel Borja compartió una historia en su cuenta de Instagram luego de fallar un penal sobre la hora: “Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero aún esto no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso, porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28) Gracias por los mensajes de apoyo”, acompañó estas palabras con emojis con los colores de River y una gallina.

River igualó una racha negativa histórica

Tras perder 1 a 0 ante Gimnasia, el elenco de Gallardo igualó una racha negativa que tenía 99 años sin pasar. Además, es la primera vez que esto ocurre en el profesionalismo, debido a que la vez anterior fue en la era amateur. 

La última vez que el Millonario perdió 4 partidos consecutivos en condición de local fue en 1926. Cuando todavía jugaba en el viejo estadio ubicado en Alvear y Tagle, el elenco de Núñez cayó frente a San Lorenzo, Racing, Sportivo Palermo y Sportivo Buenos Aires.

Los hinchas apuntaron contra los jugadores

El Monumental habló como hacía tiempo que no hablaba. Los hinchas fueron claros desde que antes que inicie el partido y, cuando la voz del estadio anunció las formaciones dejó su veredicto: silbidos para Fabricio Bustos, Kevin Castaño, Facundo Colidio, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Miguel Ángel Borja. Además hubo aplauso cerrado y ovación para Marcelo Gallardo.

Los hinchas de River reprobaron a los jugadores. (Foto: Getty).

Los hinchas de River reprobaron a los jugadores. (Foto: Getty).

El primer tiempo transcurrió con cierta tranquilidad en las tribunas, el aliento de siempre y apoyo al equipo que no lo encontraba la vuelta. Todo cambió cuando Gimnasia se puso en ventaja, allí comenzó el clásico “Movete, River, movete”, acompañado de cierta intranquilidad, pero como todavía faltaba mucho tiempo, el clima hasta ese entonces era el habitual en una situación así. Ya en la segunda mitad hubo cantos más agresivos como: “Jugadores, la c… de su madre”, o el clásico “Que se vayan todos”. Además, hubo discusiones y peleas en las tribunas producto del nerviosismo de los hinchas.

Colidio, con un pie afuera del Superclásico

Facundo Colidio pidió el cambio ante Gimnasia cuando apenas iban 15 minutos de partido. El atacante sintió un pinchazo, que probablemente sea una distensión muscular o un desgarro. De confirmarse este diagnóstico, Colidio se perderá el Supreclásico del próximo domingo.

