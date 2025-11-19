Cambia el panorama en River: los 6 jugadores que recupera Gallardo para el clásico ante Racing

El próximo lunes, River se verá obligado a dejar de lado su mal momento para no irse de vacaciones anticipadamente. El equipo de Marcelo Gallardo visitará a Racing por los octavos de final del Torneo Clausura con la obligación de ganar para seguir con chances de ganar un título en 2025 y poder clasificar a la Libertadores 2026.

El armado del equipo no será nada sencillo para el Muñeco. Las últimas presentaciones dejaron más dudas que certezas y, pese a todas las modificaciones que hizo, el rendimiento del equipo no mejoró. La buena noticia es que, de cara al compromiso del lunes, tendrá regresos importantes.

Entre los futbolistas que estuvieron en la última fecha FIFA, los que ya cumplieron su fecha de suspensión y los que dejarán atrás sus lesiones, el entrenador podrá contar con seis futbolistas que no tuvo ante Vélez. Cuatro de ellos, con muchas posibilidades de meterse en la alineación.

Qué jugadores de River volverán ante Racing

Las vueltas más importantes que tendrá River son las de Gonzalo Montiel y Facundo Colidio. El campeón del mundo evoluciona favorablemente de su esguince en la rodilla y el delantero está en las etapas finales del desgarro que sufrió ante Gimnasia. Cachete será titular y, teniendo en cuenta el bajo nivel de Salas y Driussi, no se descarta que el ex Tigre también se meta.

Además, el Muñeco tendrá la posibilidad de volver a utilizar tanto a Lucas Martínez Quarta como a Marcos Acuña, dos piezas fundamentales del equipo que habían llegado a la quinta amarilla en el Superclásico. Tras cumplir en la última fecha, irán de arranque en el Cilindro.

Por otra parte, Gallardo también contará con Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que estarán de regreso tras sus convocatorias para Colombia y Paraguay. El ex Cruz Azul podría volver al XI, mientras que el nacido en Asunción sería suplente.

