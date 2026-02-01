Casi queda en Boca, se fue mal de River, brilla en Europa y ahora le deseó éxitos kendry Páez

Una vez cerrado el libro de pases en Argentina, River fue a la carga por Kendry Páez y cerró su incorporación de un día para el otro. El Millonario pudo sumarlo ya que Lisandro Bajú se marchó a préstamo al fútbol uruguayo y la AFA permite reemplazar a los futbolistas que se vayan al extranjero.

Quien fue compañero de Kendry Páez hasta hace unos días fue Joaquín Panichelli, que sabe muy bien lo que es el mundo River. El atacante se destacó entre 2020 y 2022 en el club de Núñez antes de marcharse -en condición de libre- al fútbol europeo. El cordobés utilizó su cuenta de Instagram para desearle lo mejor al joven ecuatoriano.

Joaquín Panichelli nació en Córdoba y allí hizo su primera etapa formativa. Pasó por Racing de Córdoba, Belgrano y Club Deportivo Atalaya. Para 2020 llegó a Buenos Aires y estuvo un mes entrenando en Boca, pero finalmente no quedó y se marchó a River. Se destacó en Cuarta División y luego en la Reserva, que por entonces conducía Borrelli.

Fue convocado para la Primera en septiembre de 2022, pero no llegó a debutar oficialmente. En noviembre de ese año llegó Martín Demichelis y Panichelli le preguntó si iba a ser considerado, pero al no encontrar la respuesta que quería se marchó en condición de libre. Pasó por Alavés, se destacó en Mirandés y en 2025 pasó a Racing de Estrasburgo, donde atraviesa un gran presente.

Los detalles de la llegada de Kendry Páez a River

El Millonario sabía que Kendry Páez no estaba cómodo en Racing de Estrasburgo y negoció directamente con Chelsea, dueño de su pase. Los Blues lo habían cedido al elenco francés con la intención de darle rodaje, pero allí no lo iba a tener. Por tal motivo, no vieron con malos ojos cederlo a River para que lo tenga. A Núñez llegó a préstamo por 18 meses sin cargo ni opción de compra, pero con una cláusula que indica que los ingleses se lo podrán llevar cada seis meses.

¿Cuándo podría debutar Kendry Páez?

Páez llegó a Argentina el pasado viernes, se realizó la revisión médica, firmó su contrato y el sábado ya se entrenó con sus nuevos compañeros, pero no fue citado para viajar a Rosario para el duelo ante Central. Si Páez responde bien a los entrenamientos de la próxima semana, muy probablemente Marcelo Gallardo lo cite para enfrentar a Tigre el sábado 7 de febrero por la cuarta fecha del Torneo Apertura, allí podría tener su estreno oficial en River.

